Эксперт: мировые фондовые рынки закрылись разнонаправленно

Мировые фондовые рынки по итогам вчерашних торгов закрылись разнонаправленно на фоне волатильного евро.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в среду, 26 мая, Европа закрылась в плюсе, Америка - в минусе. Европейские и российские индексы вчера показали уверенный рост после отскока американских рынков с февральских минимумов во вторник. Американские рынки в первой половине дня также показывали уверенный рост, однако под закрытие торгов ушли в минус из-за снижения евро до четырехлетних минимумов в 1,21 долл./евро.

Как отметил К.ЛИТВИН, макроэкономичекие данные, вышедшие вчера в США, в целом были позитивными. Заказы на товары длительного пользования увеличились на 2,9% в апреле, превысив рыночные ожидания прироста на 1,3%. Продажи первички в США в апреле выросли на 14,8% до 504 тыс. домов, во многом благодаря госсубдидиям, которые истекли в конце апреля. По итогам торгов среды индекс S&P 500 снизился на 0,6% до 1067 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 вырос на 2,4% до 237 пунктов.

Стратег подчеркнул, что американский рынок обрел поддержку на уровне 1040-1050 пунктов по индексу S&P 500. Консолидация рынка на этих низких уровнях уже пятый день подряд технически не является позитивным признаком и указывает на силу нисходящего тренда. Тем не менее, фонд-менеджеры закупают дешевые акции на фоне сильных корпоративных результатов и в целом улучшающейся макродинамики. Это и создает поддержку фондовому рынку.

«В ближайшее время стоит ожидать повышенной волатильности. Рыночные настроения быстро изменяются в зависимости от перевода внимания игроков то на проблемы в Европе, то на корпоративные прибыли, то на ситуацию в Китае», - считает К.ЛИТВИН.