Эксперты: инвесторы наконец-то дождались восстановления

Инвесторы наконец-то дождались восстановления украинского фондового рынка: вчера отечественные индексы стремительно выросли.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс Украинской биржи в среду сделал рекордный скачок и продолжил подъем даже после того, как в полдень торговая сессия была временно приостановлена из-за чрезмерного роста цен на бумаги. Позитивная динамика российских индексов и данные из США, которые превысили все ожидания, добавили оптимизма и привели к впечатляющему росту украинского фондового рынка.

В обзоре отмечается, что бумаги банковского сектора и металлургии в среду росли больше других: Алчевский металлургический комбинат (+25,96%), Авдеевский коксохимический завод (+21,65%), «Райффайзен банк Аваль» (+20,37%), «Центрэнерго» (+20%), «Донбассэнерго» (+24,53%), Енакиевский металлургический завод (+15,63%), Крюковский вагоностроительный завод (+20,50%), Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (+25,58%), шахта «Красноармейская-Западная №1» (+20,83%).

По информации аналитиков, украинские акции на зарубежных фондовых рынках показали не столь большую торговую активность. Относительно низкий уровень торгов наблюдался в бумагах «Кернела» и «Астарты».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 мая, повысился на 7,70% – до 660,39 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 543 млн. 418 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 18,21% – до 1710,94 пункта. Общий объем торгов составил 98 млн. 466 тыс. грн.