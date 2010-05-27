Эксперты: спрос на украинские еврооблигации возобновился

Вчера возобновился спрос на еврооблигации украинских эмитентов.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на протяжении вчерашнего дня суверены торговались по более высокой цене и закрылись с приростом в диапазоне от 0,5 до 1,5 процентного пункта. В секторе корпоративных облигаций ДТЭК, «Метинвест» и «Мироновский хлебопродукт» показали высокую ликвидность при стабильном спросе на протяжении всей торговой сессии. Некоторая торговая активность наблюдалась в отношении суверенных облигаций, облигаций «Альфа-Банка» и «Азовстали», цены на которые выросли по итогам дня.

В обзоре отмечается, что на российском рынке евробондов в среду преобладал спрос на гособлигации и наиболее ликвидные бумаги корпоративного сектора. Облигации серии Russia-30 выросли на 1 процентный пункт, в то время как корпоративные облигации выросли на 0,5-1,5 процентного пункта за время торговой сессии.