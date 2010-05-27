Эксперт: рост украинского фондового рынка может составить 30-35%

Рост украинского фондового рынка по итогам 2010 г. может составить 30-3 %.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир ОЛЕКСЮК.

По его словам, на фондовом рынке Украины в мае наблюдалась не просто коррекция, его накрыла волна распродаж. По мнению В.ОЛЕКСЮКА, падение цен на отечественные акции в разы превосходит снижение стоимости европейских бумаг, что объясняется неразвитостью отечественного рынка и его неликвидностью.

По его словам, до конца лета украинский фондовый рынок останется у дна, которого он достиг. Однако к осени, по мнению эксперта, стоит ожидать начала восстановления площадок, без резкой динамики, которая наблюдалась в начале текущего года.

По словам В.ОЛЕКСЮКА, риски Украины сильно переоценены, они должны быть ниже, так как макроэкономическая статистика страны за первый квартал свидетельствует о стабилизации и начале восстановления экономики.

Справка УНИАН. X-Trade Brokers – брокерский дом с центральным офисом в Варшаве (Польша), специализирующийся на финансовых инструментах, торгующихся без реальной поставки. X-Trade Brokers предоставляет своим клиентам сервис по совершению торговых операций на международных финансовых рынках.

В 2005 г. компания X-Trade Brokers вышла на украинский рынок.