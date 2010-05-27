На УБ начались торги в секции срочного рынка

На Украинской бирже сегодня начались торги в секции срочного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления ОАО «Украинская биржа» Олег ТКАЧЕНКО.

По его словам, в основу срочного рынка Украинской биржи заложены торговая платформа, система гарантийного обеспечения РТС и технология торгов с Центральным контрагентом. Первым инструментом, который был запущен на срочном рынке Украинской биржи, стал расчетный фьючерсный контракт на индекс украинских акций с двумя сроками исполнения – 15 июня и 15 сентября. По его информации, на сегодня уже 24 компании допущены к торгам на срочном рынке, 10 из них предоставляют частным инвесторам доступ к торгам через Интернет. Также О.ТКАЧЕНКО выразил уверенность, что и количество компаний, и число физических лиц, торгующих этим инструментом на рынке, будут стремительно увеличиваться.

Председатель правления ОАО «Фондовая биржа РТС» Роман ГОРЮНОВ выразил убеждение, что можно будет ожидать значительного роста оборота этого инструмента, и предположил, что в скором времени он станет, как уже это произошло и на других рынках, самым ликвидным инструментом и на украинском фондовом рынке.

По словам председателя биржевого совета ОАО «Украинская биржа», генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря МАЗЕПЫ, запуск срочного рынка стал весьма своевременным. «На сегодняшний день инвесторам необходимо иметь инструмент, который позволил бы хеджировать риски. Я уверен, что инструмент, который сегодня запускает Украинская биржа, как раз предоставит такую возможность», – отметил И.МАЗЕПА.

Как сообщал УНИАН, с 28 апреля т.г. торги на срочном рынке проходили в режиме опытной эксплуатации, в рамках которой участники торгов отладили взаимодействие систем интернет-трейдинга, внутреннего и бухгалтерского учета с торговой системой биржи.