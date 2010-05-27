Эксперт: параметры выпуска НДС-облигаций могут быть изменены

Параметры выпуска НДС-облигаций могут быть скорректированы после переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, «озвученные условия выпуска НДС-облигаций не стали сюрпризом для рынка, поскольку данные параметры фигурировали в СМИ на протяжении последних недель». Одновременный выпуск такого большого объема долга может привести к резкому росту доходности на фоне конкуренции между продавцами, допускает аналитик. По его оценкам, для абсорбирования рынком 20 млрд. грн. на протяжении 1-2 месяцев доходность облигаций должна составлять 20%, и, таким образом, дисконт составит 25%-30%.

Аналитик считает НДС-облигации «основной инвестиционной идеей лета 2010 года». Привлекательность выпуска основана как на высокой доходности для суверенного сегмента, так и на ожидаемом высоком торговом доходе, полагает аналитик. По его прогнозам, к концу 2010 года доходность НДС-облигаций снизится до 11%-13%, и они будут торговаться со спрэдом 100-200 пунктов к кривой доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Как заявил 26 мая 2010 г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, в ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. «В ближайшее время мы консолидируем обязательства государства по НДС. Казначейство получит обоснования по кредитным обязательствам. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%», - сказал Н.АЗАРОВ.