БЮТ будет инициировать создание ВСК по приватизации

Фракция БЮТ будет инициировать создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по законности приватизации объектов, имеющих стратегическое для государства значение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании оппозиционного правительства премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

Он отметил, что в Украине началась «вторая волна теневой приватизации, и теперь уже крупнейших стратегических объектов». С.СОБОЛЕВ отметил, что необходимо создать парламентскую ВСК, которая бы проследила весь процесс проведения приватизации.

Министр экономики оппозиционного правительства, народный депутат Александр БОНДАРЬ отметил, что уже сегодня факты свидетельствуют о том, что «приватизация будет проводиться непрозрачно».

Он считает, что конкурсы готовятся таким образом, что будет «предварительно известный покупатель».

А.БОНДАРЬ отметил, что власть ведет речь о возможности создания совместного с РФ предприятия по управлению газотранспортной системой. Он также отметил, что сейчас ведется разговор о приватизации «Укртелекома» и «Лугансктепловоза».