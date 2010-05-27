Украинский фондовый рынок снова вырос очень значительно

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 27 мая, повысился на 9,54% – до 723,41 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 437 млн. 729 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 7,24% – до 1834,82 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 129 млн. 317 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 8 млн. 938 тыс. грн.