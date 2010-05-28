Эксперт: отскок на фондовых рынках в четверг продолжился

На американских, европейских, российских и украинских фондовых площадках в четверг преобладал сильный рост: продолжился отскок, начавшийся в среду.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Стратег рекомендует инвесторам снижать риски портфеля на этом отскоке, так как рынок по-прежнему находится в сильном понижающем тренде.

Он сообщил, что в четверг индекс DJ Stoxx 600 прибавил 2,7%, индекс ММВБ увеличился на 3,5%, а нефть подорожала на 3%. Активность торгов на Украинской бирже была на очень высоком уровне.

По словам К.ЛИТВИНА, все компоненты индекса УБ в четверг закрылись ростом. Повышенным спросом пользовались металлургические и банковские акции: «Азовсталь» (+12%), «Алчевский меткомбинат» (+12%), «Райффайзен банк Аваль» (+12%) и «Укрсоцбанк» (+12%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 27 мая, повысился на 9,54% – до 723,41 пункта. Общий объем торгов составил 437 млн. 729 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 7,24% – до 1834,82 пункта. Общий объем торгов составил 129 млн. 317 тыс. грн., из них торги на срочном рынке - 8 млн. 938 тыс. грн.