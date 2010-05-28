Эксперт: западные биржи выросли, несмотря на негативные данные

На американских и европейских фондовых биржах в четверг, 27 мая, преобладал бурный рост в рамках отскока с февральского минимума, достигнутого ранее на этой неделе.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, рынки вчера выросли, несмотря на слегка негативные макроэкономические данные. Рост ВВП США за первый квартал был пересмотрен в худшую сторону - с 3,2% до 3%, в то время как рынок ожидал пересмотра в лучшую сторону - до 3,4%. Первичные заявки на пособия по безработице также оказались слегка хуже ожиданий - на уровне 460 тыс. против рыночного консенсуса 455 тыс.

Как отметил К.ЛИТВИН, по итогам торгов четверга индекс S&P 500 увеличился на 3,3% до 1103 пунктов. Одной из причин роста стало заявление китайского центробанка, что он не собирается продавать свои европейские суверенные активы. Это заявление развеяло тревоги, опустившие евро до четырехлетнего минимума днем ранее. Евро восстановился до 1,24 долл./евро. Сильный рост цен на нефть в четверг также благоприятствовал росту фондовых индексов. Нефть марки WTI в торгах на NYMEX подорожала на 3 доллара до 74,5 доллара за баррель.

По информации стратега, сегодня выходит ряд важных данных по потребительским доходам и затратам в США, индекс менеджеров по закупкам округа Чикаго, а также индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. «Повышенная волатильность, скорее всего, сохранится в ближайшее время. Технически отскок может продлиться до 1130 пунктов по индексу S&P 500», - прогнозирует К.ЛИТВИН.