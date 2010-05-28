Эксперт: инвесторы не уверены в устойчивом росте фондового рынка

Инвесторы не уверены, что текущий рост украинского фондового рынка носит устойчивый характер, поэтому сразу фиксируют полученную прибыль.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее информации, отечественный рынок акций сегодня открылся позитивно, однако затем начал корректироваться. По состоянию на 13:00 индекс Украинской биржи вырос на 1,63% до 1864,66 пункта. Наметившийся подъем связан с ослаблением опасений относительно финансовых проблем в Ерозоне.

Как считает Е.ЕВДОЧЕНКО, «далее динамика украинского рынка будет зависеть от внешнего фона, так как текущая ситуация на украинском фондовом рынке определяется совершенно не внутренними экономическими и корпоративными новостями, а в первую очередь настроениями инвесторов на мировых фондовых площадках. Поэтому необходимо следить, когда ведущие мировые индексы преодолеют важные уровни сопротивления, в частности американские».

По словам аналитика, с позиции технического анализа, текущий рост на украинском рынке проходит в рамках среднесрочного нисходящего коридора, в связи с чем риски покупок достаточно высоки. Поэтому инвесторам следует дождаться восходящего канала. Американский S&P сейчас находится ближе к уровням сопротивления, поэтому преодоление 1120 пунктов (уровень Фибаначи) будет говорить о продолжении восходящей динамики.

Е.ЕВДОЧЕНКО сообщила, что сегодня в США выходят макроэкономические данные, которые в краткосрочном периоде могут повлиять на расклад ситуации на рынках: индекс потребительских настроений (оценка 73,3), расходы (оценка 0,2%), доходы (оценка 0,5%), чикагский PMI (оценка 62 после 63,8). По итогам американской пятничной сессии аналитик ожидает негативное открытие фондовых бирж в понедельник.