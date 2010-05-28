Срочный рынок открывает перед инвесторами новые возможности

Срочный рынок открывает перед инвесторами украинского фондового рынка новые возможности.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН президент компании «Проспект Инвестментс» Владимир СИРЕНКО.

Среди таких перспектив он отметил страхование операций на фондовом рынке, широкие возможности для спекулятивной игры как на повышение, так и на понижение, а также торговлю «с большим плечом». В.СИРЕНКО уверен, что этот рынок будет интересен как долгосрочным инвесторам, так и внутридневным спекулянтам.

«Инструменты срочного рынка позволяют страховать риски, но в то же время требуют повышенного внимания с точки зрения риск-менеджмента. Поэтому мы рекомендуем частным инвесторам внимательно отнестись к этому инструменту и тщательно продумывать свои инвестиционные стратегии, работая на рынке деривативов», - подчеркнул В.СИРЕНКО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на председателя правления ОАО «Украинская биржа» Олега ТКАЧЕНКО, с 27 мая 2010 года на данной площадке начались торги в секции срочного рынка.

По словам О.ТКАЧЕНКО, в основу срочного рынка Украинской биржи заложены торговая платформа, система гарантийного обеспечения РТС и технология торгов с Центральным контрагентом. Первым инструментом, который был запущен на срочном рынке Украинской биржи, стал расчетный фьючерсный контракт на индекс украинских акций с двумя сроками исполнения – 15 июня и 15 сентября. На сегодня уже 24 компании допущены к торгам на срочном рынке, 10 из них предоставляют частным инвесторам доступ к торгам через Интернет.

Напомним, с 28 апреля т.г. торги на срочном рынке проходили в режиме опытной эксплуатации, в рамках которой участники торгов отладили взаимодействие систем интернет-трейдинга, внутреннего и бухгалтерского учета с торговой системой биржи.