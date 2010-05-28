Индекс ПФТС сегодня повысился на 1,94%, Украинской биржи - снизился на 1,34%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 28 мая, повысился на 1,94% - до 737,45 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 256 млн. 817 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,34% - до 1813,00 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 150 млн. 332 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 10 млн. 511 тыс. грн.