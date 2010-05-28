Эксперт: негативный тренд будет на фондовом рынке еще долго

Негативный тренд будет на украинском фондовом рынке еще длительное время.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

Вероятно, допускает он, «нас ожидает боковая, при этом волатильная, динамика индексов: отдельные периоды роста будут чередоваться с днями коррекции».

Периоды высокой волатильности торговцы используют для спекулятивной торговли, зарабатывая на внутридневных колебаниях по несколько раз открывая и закрывая позиции, о чем свидетельствуют рекордные объемы торгов, которые фиксируются второй день подряд, полагает аналитик.

Как подчеркнул А.КУШНАРЕВ, стремительный подъем, который Украинская биржа демонстрировала в середине текущей недели, в пятницу вновь сменился падением. Начало сессии на УБ выдалось противоречивым. Проигнорировав позитивный внешний фон, биржа открылась умеренным падением индекса, однако по прошествии нескольких минут рынок уже находился в плюсе. К 12:00 биржевой индикатор достиг отметки в 1880 пунктов.

По словам аналитика, после полудня на бирже началось поступательное движение вниз. Внешних предпосылок для перемены настроения у отечественных торговцев не было, так как зарубежные площадки к этому моменту находились в положительной зоне. Возобладавший негатив, вероятно, связан с общей нестабильностью рынка. Ближе к концу сессии индекс закрепился в минусе. Давление на рынок оказала слабая статистика по личным расходам и индексу деловой активности в США. Попытки трейдеров переломить ход торгов оказались неудачными.

А.КУШНАРЕВ отметил, что наибольшие ценовые потери среди ликвидных эмитентов в пятницу понесли акции «Донбассэнерго» (-5,92%), Полтавского ГОКа (-5,62%) и Авдеевского КХЗ (-5,03%). Хуже рынка в целом выглядели представители металлургии, машиностроения и банковского сектора. Ростом завершился день для акций «ЛуАЗа» (+5,79%), «Захидэнерго» (+2,70%), «Центрэнерго» (+0,30%), а также ряда низколиквидных компаний. В пятерку лидеров по объемам торгов вошли акции Авдеевского КХЗ (19,42 млн. грн.), Алчевского МК (15,80 млн. грн.), «Укрсоцбанка» (12,24 млн. грн.), «Укрнафты» (10,93 млн. грн.) и «Мотор Сичи» (10,02 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 28 мая, повысился на 1,94% - до 737,45 пункта. Общий объем торгов составил 256 млн. 817 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,34% - до 1813,00 пункта. Общий объем торгов составил 150 млн. 332 тыс. грн., из них торги на срочном рынке - 10 млн. 511 тыс. грн.