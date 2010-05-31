Эксперт: слабость украинских акций возобновилась

На украинском фондовом рынке выросли обороты, но слабость акций при этом возобновилась.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на европейских площадках в пятницу, 28 мая, наблюдалась боковая динамика торгов, а американские индексы снижались. Индекс Украинской биржи также торговался волатильно, в целом показывая динамику снижения. Однако с локального дна, достигнутого во вторник, индекс УБ вырос на 25%.

К.ЛИТВИН подчеркнул, что объем торгов на УБ в пятницу составил рекордные 140 млн. грн (без учета срочного рынка). В индексе УБ лидером падения стали акции Авдеевского коксохима (-5%) и банка «Форум» (-4,9%). Стратег рекомендует инвесторам снижать риски инвестиционного портфеля и выходить из неликвидных позиций, так как отскок, скорее всего, будет временным, и падение котировок вскоре может возобновиться.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 28 мая, повысился на 1,94% - до 737,45 пункта. Общий объем торгов составил 256 млн. 817 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,34% - до 1813,00 пункта. Общий объем торгов составил 150 млн. 332 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 10 млн. 511 тыс. грн.