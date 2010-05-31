Эксперт: агентства продолжат понижать рейтинги европейских стран

Рейтинговые агентства будут и в дальнейшем понижать кредитные рейтинги европейских стран с высоким дефицитом бюджета, таких как Испания, Португалия, Италии, Ирландия и Великобритания.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его мнению, на этом фоне понижение прогноза по евро Morgan Stanley до 1,16 долл./евро на конец года выглядит оправданным. Сам факт того, что евро после столь стремительного падения по-прежнему находится на уровнях, близких к четырехлетним минимумам, не показав отскок даже после интервенций ЕЦБ и закрытия коротких позиций, не внушает оптимизма. Поток новостей из Европы в ближайшее время, скорее всего, продолжит быть негативным.

Как отметил К.ЛИТВИН, в пятницу, 28 мая, рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Испании с AAA до AA+ на опасениях, что урезание госрасходов окажет негативное влияние на рост испанской экономики. Понижение рейтинга вызвало распродажи евро, который снизился с 1,24 до 1,22 долл./евро, а также негативно отразилось на фондовых индексах. По итогам пятничных торгов индекс S&P 500 упал на 1,2% до 1089 пунктов, индекс DJIA снизился на 1,2% до 10137 пунктов, европейский широкий индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,3%, закрывшись на отметке 244 пунктов. Нефть марки WTI подешевела на USD 0,5 доллара до 74 долларов за баррель.

По словам стратега, на американских площадках 28 мая индексы находились под давлением слегка негативной макростатистики. Потребительские затраты в США в апреле не изменились по сравнению с мартом, в то время как рынок ожидал увеличения на 0,3%. Помимо этого, индекс менеджеров по закупкам округа Чикаго снизился с апрельских 63,8 пункта до 59,7 пункта в мае. В целом в мае наблюдается снижение производственной активности на фоне падения производства и цен металлургической продукции. Неоднородная макростатистика настораживает инвесторов, особенно учитывая вероятное замедление активности американского сектора недвижимости в мае и июне вследствие истечения срока программы госсубсидий.

К.ЛИТВИН сообщил, что на этой неделе выходит ряд важной макростатистики по производственному сектору и рынку труда США, которая может оказать негативное влияние на фондовые индексы, если данные выйдут ниже ожиданий, особенно учитывая далеко не самые оптимистичные текущие настроения инвесторов. Технически рынок по-прежнему находится в нисходящем тренде по всем ключевым индексам. Однако вполне возможно продолжение отскока до 1 130 пунктов по S&P 500.