Эксперты: инвесторы еще не уверены в окончании коррекции

На данный момент инвесторы еще не пришли к консенсусу, завершилась ли коррекция на фондовых рынках или рост на протяжении середины прошлой недели был лишь небольшим отскоком на фоне нисходящего тренда.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, падение мировых фондовых рынков на прошлой неделе остановилось, сменившись периодом высокой волатильности. Индекс ожидаемой волатильности VIX равен 32%, что является высоким уровнем и подтверждает неуверенность рынка в дальнейшем развитии ситуации. По итогам недели индекс DJIA снизился на 0,6% до 10136 пунктов, снижение индекса за май составило 7,9%. Более широкий индекс S&P500 за прошедшую неделю вырос на 0,16% до 1089 пунктов, однако за месяц индекс также показал негативный результат - падение на 8,2%. Месячное снижение основных фондовых индексов США стало наибольшим с февраля 2009 года.

По мнению аналитиков, во многом резкая коррекция вызвана длительным периодом устойчивого роста и не является свидетельством фундаментальным рыночных проблем. В то же время, с уверенностью говорить о достижении рынком локального дна еще рано, и не исключено, что снижение продолжится. Доходность казначейских обязательств США продолжает находиться вблизи локальных минимумов. Доходность десятилетних treasuries составляет 3,28%, пятилетних - 2,1%. Неожиданно сильными в данной ситуации выглядят котировки нефти, которая отскочила от уровня 70 долларов за баррель и торгуется по 74-75 долларов.

При этом, говорится в обзоре, прошедшая неделя не блистала оптимистической макростатистикой. ВВП США за первый квартал 2010 года был пересмотрен в сторону снижения. По уточненным оценкам, ВВП США вырос на 3,0% (предыдущая оценка - 3,2%), вместо ожидаемых 3,5%. Одновременно личные расходы потребителей в США в апреле остались без изменений, в то время как консенсус ожиданий аналитиков находился на уровне роста на 0,1%. При этом личные расходы были неизменными на фоне роста личных доходов граждан США в апреле на 0,4%. Это свидетельствует о склонности потребителей США к росту сбережений, что является негативным сигналом, поскольку может сдерживать восстановление экономики США. Рост сбережений также сигнализирует о сохранении неуверенности домохозяйств в позитивных тенденциях на рынке труда.

Аналитики также подчеркивают, что продолжается процесс снижения рейтингов в ЕС, что не дает евро отскочить от минимальных значений. В минувшую пятницу рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Испании с ААА до АА+. Прогноз - стабильный. Таким образом, Южная Европа остается источником негативных новостей, провоцируя нервозность инвесторов. Курс валют завершил прошлую неделю у отметки 1,23 долл./евро.