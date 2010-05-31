Фонду госимущества пока не перечислили акции ЧСЗ

Фонд государственного имущества (ФГИ) пока не получил официальное решение суда о возращении 90,25% акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ) в государственную собственность. Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИ.

По информации пресс-службы, на данный момент на счет ФГИ акции ЧСЗ не зачислены.

В ФГИ также высказали предположение, что решение хозсуда о возращении акций ЧСЗ будет оспорено в апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева своим решением от 28 мая удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал недействительными договоры, по которым Фондом государственного имущества Украины были незаконно проданы и в дальнейшем перепроданы акции ГАХК «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, г. Николаев) в размере 90,25% уставного фонда и обязал покупателей вернуть спорный пакет акций государству.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, по результатам проведенной ей проверки были установлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства при приватизации пакета акций.

Справка УНИАН. 7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» (ныне ОАО «Судмашпром»), которое ранее контролировали бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ.

Впоследствии Фонд госимущества Украины попытался через суд расторгнуть договор купли-продажи. Однако в декабре 2005 года Николаевский хозяйственный суд отказал полностью в удовлетворении иска в пользу ФГИУ, а 24 октября 2006 года и Одесский апелляционный суд признал договор купли-продажи действительным.

На сегодня 90,25% акций ГАХК “ЧСЗ” принадлежит ОАО «Херсонский судостроительный завод», которое в конце 2007 года приобрело этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (г. Николаев).

Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг».