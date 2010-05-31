Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,23%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 31 мая, повысился на 0,23% - до 739,15 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 118 млн. 804 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,51% - до 1873,72 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 75 млн. 241 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 4 млн. 542 тыс. грн.