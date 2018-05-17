На фондовом рынке кризис идей: инвесторы в ступоре

Создается впечатление, что игроки фондового рынка уже ничем, кроме финансовых проблем ряда стран Европы, не интересуются. При этом на прошедшей неделе негатив был усилен и другим фактором. Макроэкономическая статистика в США (и в Европе в целом тоже), демонстрирующая в течение продолжительного времени неизменно отличные результаты, дала сбой. Вследствие этого инвесторы засомневались в восстановлении американской и, в общем, мировой экономики.

В понедельник, 24 мая, на украинских фондовых биржах был выходной. Во вторник отечественный рынок рухнул. Индекс ПФТС упал на 6,15% – до 613,18 пункта. Общий объем торгов составил 232 млн. 765 тыс. грн. Индекс Украинской биржи при этом обвалился на 11,49% – до 1447,42 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 73 млн. 205 тыс. грн.

Директор аналитического департамента инвестиционной группы «Сократ» Сергей Невмержицкий считает, что причины резкого падения Украинского фондового рынка (помимо проблем на мировых финансовых рынках) - это низкая ликвидность и слабая внутренняя поддержка рынка. Так, дневной объем торгов на Украинской бирже составляет порядка 100 млн. грн., а, например, объем акций в свободном обращении одной только "Центрэнерго" составляет 800 млн. грн. "То есть при панике на рынке и желании инвесторов продать бумагу, украинский рынок не способен полностью поглотить продаваемый объем, в итоге, продавец вынужден существенно снижать цену и рынок проваливается", - отметил аналитик.

По его словам, внутренней поддержки украинского фондового рынка пока недостаточно, украинские институциональные инвесторы (пенсионные фонды, страховые компании, размещающие свои резервы в ликвидных акциях, институты совместного инвестирования) существенно проигрывают западным инвесторам по объему средств, инвестируемых в украинский фондовый рынок. Западные же инвесторы очень быстро реагируют на любого рода новости, например, увеличение стоимости страхования суверенных рисков, ожидание роста ставок и опасения относительно снижения спроса на товарных рынках из-за сокращения бюджетных расходов и экономического кризиса в ЕС.

В среду, 26 мая, мировые фондовые рынки продемонстрировали разнонаправленное движение, находясь под влиянием неопределенного тренда евро. Украинские же индексы в этот день «отыгрались по полной» и выросли очень значительно.

Как отметил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, в среду Европа закрылась в плюсе, Америка – в минусе. Европейские и российские индексы показали уверенный рост после отскока американских рынков с февральских минимумов во вторник. Американские рынки в первой половине дня также показывали уверенный рост, однако под закрытие торгов ушли в минус из-за снижения евро до четырехлетних минимумов в 1,21 долл./евро. Макроэкономические данные, вышедшие в США, в целом были позитивными. Заказы на товары длительного пользования увеличились на 2,9% в апреле, превысив рыночные ожидания прироста на 1,3%. Продажи «первички» в США в апреле выросли на 14,8% – до 504 тыс. домов, во многом благодаря государственным субсидиям, которые истекли в конце апреля. По итогам торгов среды индекс S&P 500 снизился на 0,6% – до 1067 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 вырос на 2,4% – до 237 пунктов.

Стратег подчеркнул, что американский рынок обрел поддержку на уровне 1040-1050 пунктов по индексу S&P 500. Консолидация рынка на этих низких уровнях уже пятый день подряд технически не является позитивным признаком и указывает на силу нисходящего тренда. Тем не менее, фонд-менеджеры закупают дешевые акции на фоне сильных корпоративных результатов и в целом улучшающейся макродинамики. Это и создает поддержку фондовому рынку.

По словам аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яны Лаврик, «получив позитивные сигналы с внешних рынков, игроки воспользовались возможностью поспекулировать со значительно подешевевшими за последний месяц бумагами». Позитивный фон на открытие создало восходящее движение американских индексов, а также положительное открытие европейских и российских площадок. Правительства европейских стран выражают готовность справиться с бюджетными дефицитами и обнародуют меры по сокращению бюджетных расходов, что оказывает успокаивающие действие на инвесторов.

Аналитик сообщила, что торги на Украинской бирже в среду открылись гэпом вверх на 4,5%, но инвесторы испугались такого резкого повышения, так как уже много раз стремления к росту сразу же пресекались новыми распродажами. В результате на открытии ликвидность была низкой, спрэды по бумагам расширились. Но после уверенного движения вверх европейских площадок покупки стали более активными. Торги на УБ даже останавливались на 1 час в связи с превышением 15%-ного повышения индекса. Рост отдельных бумаг был гораздо выше – более 30%.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 7,70% – до 660,39 пункта. Общий объем торгов составил 543 млн. 418 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 18,21% – до 1710,94 пункта. Общий объем торгов составил 98 млн. 466 тыс. грн.

Четверг, 27 мая, был отмечен бурным ростом и на мировых, и на украинских фондовых площадках. При этом тревожный симптом – не слишком обнадеживающие новости экономики США – проявился сильнее.

По словам К.Литвина, международные рынки выросли, несмотря на слегка негативные макроэкономические данные. Рост ВВП США за первый квартал был пересмотрен в худшую сторону - с 3,2% до 3%, в то время как рынок ожидал пересмотра в лучшую сторону - до 3,4%. Первичные заявки на пособие по безработице также оказались слегка хуже ожиданий - на уровне 460 тыс. против рыночного консенсуса 455 тыс.

Стратег сообщил, что по итогам торгов четверга индекс S&P 500 увеличился на 3,3% до 1103 пунктов. Одной из причин роста стало заявление китайского центробанка, что он не собирается продавать свои европейские суверенные активы. Это заявление развеяло тревоги, опустившие евро до четырехлетнего минимума днем ранее. Евро восстановился до 1,24 долл./евро. Сильный рост цен на нефть в четверг также благоприятствовал росту фондовых индексов. Нефть марки WTI в торгах на NYMEX подорожала на 3 доллара до 74,5 доллара за баррель.

Что же касается отечественного фондового рынка, то в четверг произошло еще одно важное событие, ставшее очередным шагом в его формировании. В этот день на Украинской бирже начались торги в секции срочного рынка. До этого, с 28 апреля т.г., торги на срочном рынке проходили в режиме опытной эксплуатации, в рамках которой участники торгов отладили взаимодействие систем интернет-трейдинга, внутреннего и бухгалтерского учета с торговой системой биржи.

По словам председателя правления ОАО «Украинская биржа» О.Ткаченко, в основу срочного рынка Украинской биржи заложены торговая платформа, система гарантийного обеспечения РТС и технология торгов с Центральным контрагентом. Первым инструментом, который был запущен на срочном рынке Украинской биржи, стал расчетный фьючерсный контракт на индекс украинских акций с двумя сроками исполнения - 15 июня и 15 сентября. К началу торгов уже 24 компании были допущены к торгам на срочном рынке, и 10 из них предоставляют частным инвесторам доступ к торгам через Интернет.

По мнению президента компании «Проспект Инвестментс» Владимира Сиренко, срочный рынок открывает перед инвесторами украинского фондового рынка новые возможности. Среди таких перспектив он отметил страхование операций на фондовом рынке, широкие возможности для спекулятивной игры как на повышение, так и на понижение, а также торговлю «с большим плечом». В.Сиренко уверен, что этот рынок будет интересен как долгосрочным инвесторам, так и внутридневным спекулянтам.

«Инструменты срочного рынка позволяют страховать риски, но в то же время требуют повышенного внимания с точки зрения риск-менеджмента. Поэтому мы рекомендуем частным инвесторам внимательно отнестись к этому инструменту и тщательно продумывать свои инвестиционные стратегии, работая на рынке деривативов», - подчеркнул В.Сиренко.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 9,54% – до 723,41 пункта. Общий объем торгов составил 437 млн. 729 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 7,24% – до 1834,82 пункта. Общий объем торгов составил 129 млн. 317 тыс. грн., из них торги на срочном рынке - 8 млн. 938 тыс. грн.

В пятницу, 28 мая, украинский рынок проявил высокую волатильность. В свою очередь, мировые фондовые биржи показали падение на фоне усилившихся проблем в Евросоюзе.

По мнению аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александра Кушнарева, негативный тренд будет на украинском фондовом рынке еще длительное время. Вероятно, допускает он, «нас ожидает боковая, при этом волатильная, динамика индексов: отдельные периоды роста будут чередоваться с днями коррекции». Периоды высокой волатильности торговцы используют для спекулятивной торговли, зарабатывая на внутридневных колебаниях по несколько раз открывая и закрывая позиции, о чем свидетельствуют рекордные объемы торгов, которые фиксируются второй день подряд, полагает аналитик.

Как подчеркнул А.Кушнарев, стремительный подъем, который Украинская биржа демонстрировала в середине недели, в пятницу вновь сменился падением. Начало сессии на УБ выдалось противоречивым. Проигнорировав позитивный внешний фон, биржа открылась умеренным падением индекса, однако по прошествии нескольких минут рынок уже находился в плюсе. К 12:00 биржевой индикатор достиг отметки в 1880 пунктов. После полудня на бирже началось поступательное движение вниз. Внешних предпосылок для перемены настроения у отечественных торговцев не было, так как зарубежные площадки к этому моменту находились в положительной зоне. Возобладавший негатив, вероятно, связан с общей нестабильностью рынка. Ближе к концу сессии индекс закрепился в минусе. Давление на рынок оказала слабая статистика по личным расходам и индексу деловой активности в США. Попытки трейдеров переломить ход торгов оказались неудачными.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 1,94% - до 737,45 пункта. Общий объем торгов составил 256 млн. 817 тыс. грн. Индекс Украинской биржи снизился на 1,34% - до 1813,00 пункта. Общий объем торгов составил 150 млн. 332 тыс. грн., из них торги на срочном рынке - 10 млн. 511 тыс. грн.

К.Литвин отметил, что в пятницу рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Испании с AAA до AA+ на опасениях, что урезание госрасходов окажет негативное влияние на рост испанской экономики. Понижение рейтинга вызвало распродажи евро, который снизился с 1,24 до 1,22 долл./евро, а также негативно отразилось на фондовых индексах. По итогам пятничных торгов индекс S&P 500 упал на 1,2% - до 1089 пунктов, индекс DJIA снизился на 1,2% - до 10137 пунктов, европейский широкий индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,3%, закрывшись на отметке 244 пунктов. Нефть марки WTI подешевела на USD 0,5 доллара - до 74 долларов за баррель.

В целом прошедшая неделя на фондовых рынках запомнилась усилившейся волатильностью на фоне углубления финансовых трудностей в странах Европы и негативными новостями американской экономики.

В аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management говорится, что на данный момент инвесторы еще не пришли к консенсусу, завершилась ли коррекция на фондовых рынках или рост на протяжении середины прошлой недели был лишь небольшим отскоком на фоне нисходящего тренда. Падение мировых фондовых рынков прекратилось, сменившись периодом высокой волатильности. Индекс ожидаемой волатильности VIX равен 32%, что является высоким уровнем и подтверждает неуверенность рынка в дальнейшем развитии ситуации. По итогам недели индекс DJIA снизился на 0,6% до 10136 пунктов, снижение индекса за май составило 7,9%. Более широкий индекс S&P500 вырос на 0,16% до 1089 пунктов, однако за месяц индекс также показал негативный результат - падение на 8,2%. Месячное снижение основных фондовых индексов США стало наибольшим с февраля 2009 года.

По мнению аналитиков Astrum Investment Management, во многом резкая коррекция вызвана длительным периодом устойчивого роста и не является свидетельством фундаментальным рыночных проблем. В то же время, с уверенностью говорить о достижении рынком локального дна еще рано, и не исключено, что снижение продолжится. Прошедшая неделя также не блистала оптимистической макростатистикой. ВВП США за первый квартал 2010 года был пересмотрен в сторону снижения. По уточненным оценкам, ВВП США вырос на 3% (предыдущая оценка - 3,2%), вместо ожидаемых 3,5%. Одновременно личные расходы потребителей в США в апреле остались без изменений, в то время как консенсус ожиданий аналитиков находился на уровне роста на 0,1%. При этом личные расходы были неизменными на фоне роста личных доходов граждан США в апреле на 0,4%. Это свидетельствует о склонности потребителей США к росту сбережений, что является негативным сигналом, поскольку может сдерживать восстановление экономики США. Рост сбережений также сигнализирует о сохранении неуверенности домохозяйств в позитивных тенденциях на рынке труда.

Аналитики подчеркивают, что продолжается процесс снижения рейтингов в ЕС, что не дает евро отскочить от минимальных значений. Таким образом, Южная Европа остается источником негативных новостей, провоцируя нервозность инвесторов. Курс валют завершил прошлую неделю у отметки 1,23 долл./евро.

Как видим, инвесторы сейчас растеряны, о чем свидетельствует чрезвычайная волатильность фондовых рынков. Четких прогнозов относительно дальнейшего движения индексов и, тем более, развития мировой экономики, нет. Неуверенность усиливается, и, естественно, игроки на биржах боятся рисковать. А отечественный рынок ценных бумаг по-прежнему не имеет внутренних идей для инвестирования…

Игорь Галычак (УНИАН)