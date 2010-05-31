Эксперт: торговля на украинском фондовом рынке прошла спокойно

В понедельник торговля на украинском фондовом рынке проходила в спокойном ключе.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что американские площадки в понедельник, 31 мая, были закрыты в честь Дня памяти. Европейские индексы не показывали определенной динамики, российские индексы продемонстрировали уверенный рост котировок лишь под закрытие торгов, сообщил стратег.

По словам К.ЛИТВИНА, украинский фондовый рынок на этом фоне в понедельник ориентировался на российские площадки, показав уверенный рост во второй половине дня. Объем торгов на Украинской бирже был низким, сказал стратег. Он добавил, что лидером торгов в этот день стали акции «Укрнафты» (+9,2%), выросшей на ожидании выплаты дивидендов в августе.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 31 мая, повысился на 0,23% - до 739,15 пункта. Общий объем торгов составил 118 млн. 804 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,51% - до 1873,72 пункта. Общий объем составил 75 млн. 241 тыс. грн., из них торги на срочном рынке - 4 млн. 542 тыс. грн.