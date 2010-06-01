Фондовый рынок Польши просел в мае на 4,5%

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 снизился за май на 4,5%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, котировки "голубых фишек" закрылись в последний день торгов прошлого месяца на уровне 2433,81 пункта, что на 0,28% выше показателей закрытия пятницы.

Другие индексы также закончили день в минимальном плюсе. WIG вырос на 0,29%, sWIG80 - на 0,02%, mWIG40 – на 0,38%.

Объем торгов составил 245 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, WIG20 после достижения рекордного с сентября 2008 года уровня 2,6 тыс. пунктов в половине апреля начал дешеветь.

Справка УНИАН. Польские "голубые фишки" начали май обвалом из-за долговых проблем Греции, который продолжался практически до конца месяца на фоне дальнейших опасений о судьбе всей еврозоны (16 государств из 27 стран Европейского Союза).

Обвал в мае стал вторым значительным падением индекса в 2010 году после коррекции в конце января-феврале с начала восстановления рынка (февраль 2009 года).