Кипрская компания сконцентрировала 20,3% акций «Винницаоблэнерго»

Garensia Enterprises Limited сконцентрировала 20,3% акций ОАО «АК Винницаоблэнерго».

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

«Пакет акций юридического лица - нерезидента Garensia Enterprises Limited (Кипр) составляет 628 803 штуки акций, что составляет 20,3012% от уставного капитала ОАО"АК Винницаоблэнерго», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области, 75% акций которой принадлежат государству.

Предприятие насчитывает 12 тысяч юридических и 750 тысяч бытовых потребителей.

"Винницаоблэнерго" в 2009 году сократило прибыль на 25,79%, или на 7,764 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 22,34 млн. грн.