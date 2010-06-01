«Альтана Капитал» назначила главу направления инвестбанкинга

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» с целью усиления своих позиций на рынке инвестиционно-банковских услуг назначила Елену ПОМАЗАН главой направления инвестиционного банкинга.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Как определили в «Альтана Капитал», основными задачами, стоящими перед Е.ПОМАЗАН, являются организация и сопровождение сделок по привлечению акционерного и долгового капитала для корпоративных клиентов, работа с фондами прямых инвестиций и международными финансовыми институтами.

В пресс-релизе сообщается, что ранее Е.ПОМАЗАН работала в компании «Эста Холдинг» на позиции инвестиционного менеджера, а также в «Систем Кэпитал Менеджмент» на должности отраслевого менеджера.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Альтана Капитал» была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Основными направлениями деятельности компании «Альтана Капитал» являются инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил $2,5 млрд., в 2008 - $3,38 млрд., в 2009 – $1,44 млрд. Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи «Иннэкс», а также Фондовой биржи «Перспектива».