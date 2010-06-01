Эксперт: фондовые рынки технически находятся в нисходящем тренде

Фондовые рынки технически по-прежнему находятся в нисходящем тренде, причем высока вероятность, что отскок с минимумов прошлой недели подошел к завершению.

Такую точку зрения озвучил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его мнению, тревожным является устойчивое снижение евро, который, скорее всего, уйдет ниже 1,2 долл./евро в сторону следующей поддержки на уровне 1,16. Сегодня вышли данные, показавшие, что рост производства в Китае замедлился. Индекс менеджеров по закупкам Китая снизился с 55,7 пункта в апреле до 53,9 в мае. На этом фоне азиатские, европейские и российские индексы ушли в минус. Помимо этого, потребительские настроения в мае в ЕС также ухудшились.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, в целом новостной фон в последнее время становится более негативным, поэтому снижение котировок мировых индексов, вероятно, продолжится в краткосрочной перспективе. Сегодня в США выходят данные по активности производственного сектора, индекса института управления поставками. Экономисты также ожидают снижения производственной активности в США в мае.

По словам стратега, в понедельник, 31 мая, торги на мировых площадках проходили в спокойном ключе, поскольку американские фондовые рынки были закрыты на День памяти. Европейские рынки торговались в боковом направлении в узком диапазоне. Активность торгов находилась на низком уровне. По итогам торгов индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,4%, закрывшись на отметке 244 пунктов.