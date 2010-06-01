Ведущие американские индексы снижаются на открытии

Ведущие американские фондовые индексы снижаются на открытии торгов во вторник на фоне замедления роста деловой активности в Китае и США, а также из-за сохраняющегося риска распространения долгового кризиса Европы на мировую экономику, сообщает РИА Новости.

Индекс DJIA на торгах в Нью-Йорке по состоянию на 18.01 мск опустился на 0,23% - до 10112,90 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,42% и оказался на уровне 1084,82 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,09% - до 2255 пунктов.

"Проблема с данными по Китаю заключается в том, что они были опубликованы в неподходящий момент, - рассказал агентству Bloomberg управляющий фондами Ofi Patrimoine Жак Порта (Jacques Porta). - Это произошло на фоне сохраняющихся долговых проблемах в Европе. Мы находимся в ситуации, когда трудно что-то прогнозировать".

Американские инвесторы негативно отреагировали на опубликованные во вторник данные по динамике деловой активности в обрабатывающей промышленности в Китае за апрель текущего года. По данным Федерации логистики и закупок КНР, показатель в рассматриваемый период снизился - до 53,9 пункта против 55,7 пункта месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали уменьшение индикатора лишь до 54,5 пункта. Показатель, превышающий 50 пунктов, указывает на рост деловой активности в исследуемом секторе. Дешевеют на открытии торгов акции компаний нефтяного и энергетического сектора, что вызвано неудачными попытками остановить утечку нефти в Мексиканском заливе. Управляемая британской нефтяной компанией BP платформа Deepwater Horizon затонула у побережья штата Луизиана 22 апреля после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом. Утечка нефти, которая началась следом, уже нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой. На торгах в Лондоне акции BP рухнули на 15% после появившейся информации о том, что компания отказалась от попытки предотвратить дальнейшую утечку нефти за счет залива тяжелой технологической жидкости в аварийную скважину. Дополнительным негативом для торговых площадок США во вторник стало падение курса евро к доллару до минимального за четыре года уровня. Так, единая для 16 стран еврозоны валюта подешевела до 1,2111 доллара за евро, что является минимальным показателем с 14 апреля 2006 года. Инвесторы опасаются, что долговой кризис продолжит распространяться по региону, затрагивая все новые и новые страны.

Также участники рынка видят угрозу в том, что запланированная в отдельных странах Европы фискальная консолидация может серьезно повредить экономическому росту в государствах еврозоны. Смешанное влияние на настроения участников рынка оказал отчет Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), согласно которому индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности США (ISM Manufacturing) снизился в мае на 0,7 процентного пункта по сравнению с апрелем и составил 59,7%.

Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, прогнозировали снижение показателя за отчетный период до 59,4%. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.