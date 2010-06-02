Продать "Национальные авиалинии Украины" снова не удалось

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ) вновь не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ) 31 марта этого года.

Начальная стоимость пакета акций составляла 19 млн. 15 тыс. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины". Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет. Кредиторская задолженность авиакомпании не дает возможности выделить средства на восстановление парка самолетов и возобновить полеты.