Фондовые рынки торговались с повышенной волатильностью

Фондовые и сырьевые рынки во вторник, 1 июня, торговались с повышенной волатильностью.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его информации, внутри дня фьючерсы на индекс S&P 500 изменяли динамику три раза, падая в первой половине дня, отрастая после открытия американских торгов и снова падая под их закрытие. При этом диапазон торгов был очень широким: более 20 пунктов по индексу S&P 500 и 4 долларов по нефти.

Как сообщил К.ЛИТВИН, в США во вторник вышли слегка позитивные данные. Индекс производственной активности от института управления поставками снизился в мае до 59,7 пункта, в то время как рынок ожидал падения до 59 пункта. Расходы на строительство недвижимости в апреле выросли на 2,7%, также лучше рыночных ожиданий о стагнации этого показателя. В итоге американский рынок показал уверенный рост после открытия торгов, отыграв падение европейской сессии первой половины дня. Однако ралли выдохлось под закрытие рынков, и индекс S&P 500 упал на 20 пунктов за 2 часа. Возможно, причиной распродаж стала новость об обстреле израильских самолетов ливанскими зенитными установками. Геополитическая нестабильность на Дальнем и Ближнем Востоке нагнетает нестабильность и повышенную волатильность на мировых площадках.

Стратег отметил, что уже четвертый день рынки топчутся на одном месте, не показывая определенной динамики. Тем не менее, тренд на международных площадках по-прежнему остается нисходящим. И в пятницу, и во вторник на американских рынках усиливались распродажи под закрытие торгов, что является негативным признаком. По итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 упал на 1,7% до 1070 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 подрос на 0,15% до 245 пунктов. Нефть марки WTI подешевела на 1,4 доллара - до 72,6 доллара за баррель.