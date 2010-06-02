Участники украинского фондового рынка сохраняют оптимизм

Сегодняшний день показал, что участники украинского фондового рынка сохраняют оптимистичный настрой.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, на это в среду указывало движение индекса Украинской биржи на положительной территории вопреки «красным значениям» зарубежных индикаторов. При этом на рынке преобладали спекулятивные покупки. Снижение внутридневной волатильности будет указывать на возможность покупок игроками на более длительный срок.

Как считает Я.ЛАВРИК, в среду открытие торгов на УБ «гэпом» вниз обусловил негативный внешний фон. Вслед за падением индексов на торгах в США и Азии в красной зоне открылись российские и европейские площадки. Помимо опасений распространения долгового кризиса в Европе, на рынках присутствуют тревожные настроения относительно снижения спроса на сырьевые товары со стороны Китая. После отскока на нисходящем тренде индекс УБ перешел в боковое движение на фоне высокой неопределенности относительно дальнейшего движения мировых фондовых рынков и сохранения рисков замедления роста мировой экономики.

Однако, подчеркнула аналитик, несмотря на общий негатив, в среду украинский рынок в целом выглядел сильнее зарубежных бирж, преимущественно за счет внутренних факторов. Драйвером дневного роста индекса УБ выступили акции «Укрнафты» и энергогенерирующих компаний. Постепенно к ним присоединились бумаги банковского сектора, а к концу сессии в плюс вышли некоторые акции второго эшелона. Поддержку отечественному рынку в преддверии закрытия оказало начало торгов в США в зеленой зоне. По итогам торгов среды индекс УБ вырос на 1,09%, до 1890,29 пунктов.

По словам Я.ЛАВРИК, появившаяся в СМИ информация о предполагаемых правительством реформах в электроэнергетике в рамках стратегии реформ Украины-2014 повысила интерес инвесторов к акциям энергогенерирующих компаний. Ожидаемая приватизация предприятий тепловой энергетики, переход на двусторонние контракты и повышение тарифов на электроэнергию для льготных потребителей (в том числе населения) позволят значительно повысить финансовые результаты энергокомпаний, большинство из которых работает с отрицательной рентабельностью. В результате акции «Центрэнерго» прибавили 1,95%, «Днепроэнерго» – 4,00%, «Захидэнерго» - 6,62 %, «Донбассэнерго» – 1,40%.

Как отметила аналитик, в лидерах роста закрепились бумаги «Укрнафты» (+4,69%), которые дорожают третий день подряд на ожиданиях повышения финрезультатов на фоне проведения аукционов по новым правилам. Ожидается, что привязка цен реализации «черного золота» к стоимости импортного сырья позволит дополнительно увеличить чистый доход крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании от реализации нефти в 2010 году на 29%.

Я.ЛАВРИК сообщила, что завтрашний день будет богат на макроэкономическую статистику, из которой внимание следует уделить деловой активности в сфере услуг еврозоны и данным с рынка труда в США. В случае выхода позитивной статистики украинский рынок может продолжить умеренное восхождение на торгах в четверг.