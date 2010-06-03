Объективно оценить блокпакеты приватизируемых облэнерго сложно

На сегодняшний день сложно определить объективную стоимость блокирующих пакетов акций "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", которые Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) планирует выставить на фондовых биржах.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, исходя из рыночных котировок на акции данных предприятий, сложно определить объективную стоимость данных активов, поскольку разница между ценой покупки и ценой продажи составляет 100% и выше.

К примеру, по словам аналитика, акции «Полтаваоблэнерго» на Украинской бирже котируются по 2,25 грн. (покупка)/4,75 грн. (продажа). В то же время, цена последней сделки составляет 1,5 грн., исходя из которой стоимость 25-процентного пакета акций составляет 83 млн. грн. «Соответственно, заинтересованные инвесторы не хотят переплачивать», – отметила Е.ЕВДОЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ФГИ оценил пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» в размере 25% + 1 акция в 190 млн. 183,5 тыс. грн., пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» в размере 25% + 1 акция – в 108 млн. 233,25 тыс. грн., а пакет акций ОАО «Одессаоблэнерго» в размере 25,006% – в 47 млн. 246,32 тыс. грн.

Фонд госимущества в соответствии с утвержденным графиком приватизации планирует выставить акции этих облэнерго в этом году на фондовых биржах.

Ранее ФГИ снял с продажи блокирующие пакеты акций “Сумыоблэнерго”, “Прикарпатьеоблэнерго” и “Полтаваоблэнерго”, которые до этого неоднократно выставлялись на биржах, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.