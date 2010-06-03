Янукович требует завершить приватизацию госимущества

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует в течение 5 лет завершить приватизацию государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с посланием к украинскому народу во дворце “Украина”.

"Ставлю задачу: завершить в течение 5 лет приватизацию государственного имущества как широкомасштабный проект трансформации государственной собственности", - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в сфере приватизации должны быть осуществлены реформы таким образом, чтобы улучшился бизнес-климат. По его словам, в собственности государства должны остаться те объекты, которые «обеспечивают выполнение государством своих основных функций и национальную безопасность».

«Для этого следует принять новую государственную программу приватизации и существенно усовершенствовать приватизационное законодательство», - подчеркнул Президент.

Он также подчеркнул необходимость принятия мер, направленных на противодействие рейдерству и улучшение эффективности управления предприятиями государственного сектора.