Инвестиции сдерживает неопределенность на рынках и финансовые проблемы

Мировой финансовый кризис заставил инвестиционные компании серьезно уменьшить свою инвестиционную активность. В результате, борьба за финансовые ресурсы на международном рынке капитала серьезно обострилась. Специалисты Appleton Mayer решили выяснить у ведущих инвестиционных компаний мира, в какие проекты они готовы вкладывать свои деньги и какие сектора экономики могут рассчитывать на внимание инвесторов...

Год со знаком «минус»

Глобальный финансово-экономический кризис негативно отразился на всех видах инвестиций. Так, уменьшение рентабельности транснациональных компаний, вызванное экономическим спадом в странах базирования, привело к оттоку капитала из их иностранных дочерних структур и сворачиванию инвестиционных программ по приобретению новых активов в рамках экспансии на локальных/международных рынках. Тяжелая экономическая ситуация и неопределенность на целевых рынках вынудили топ-менеджмент большинства компаний сосредоточиться именно на вопросах улучшения операционной эффективности, отодвинув при этом на второй план задачи, связанные с развитием бизнеса. В результате этого больше всего пострадал рынок слияний и поглощений (M&A), объем которого в 2009 году составил $1,97 трлн., что на 32% меньшем, чем в 2008 году (минимальный показатель, начиная с 2004 года).

В 2009 году китайские компании вышли на второе место в мире по средствам, потраченным на поглощения зарубежных компаний ($45 млрд.), обойдя по этому показателю европейцев. Американские компании, удержали свое первенство, потратив на покупку зарубежных активов $94 млрд. При этом объем трансграничных M&A в 2009 году составил около $528 млрд. — минимум с 2003 года.

Сделки M&A принесли инвестиционным банкам в 2009 году $18,9 млрд., что на 46% меньше, чем в 2008 году. Поступления от проведения M&A составили для банков не более 27% общего объема полученных комиссий, а главным источником поступления комиссионных стали доходы от посреднической деятельности при организации размещения акционерного капитала — $24,9 млрд., или 36% общего объема доходов от посреднических операций.

Неспособность частных компаний найти ресурсы для перекредитования и поддержки бизнеса, которая усугублялась продолжающейся девальвацией ряда национальных валют, вынуждает правительства тратить все больше средств на поддержку бизнеса. Это привело к тому, что на рынок M&A вышел новый активный покупатель - государство. Так, по предварительным расчетам аналитического департамента компании Appleton Mayer, сделки M&A с участием государственного капитала в 2009 году составили около 12% от общего объема мирового рынка. И это — рекордный показатель за всю историю.

Значительная часть сделок M&A связана с попытками правительства смягчить последствия тяжелой финансовой ситуации в крупных корпорациях, банкротство которых могло бы вызвать новую волну паники на финансовых рынках и дальнейшее ухудшение экономической ситуации. При этом государственная поддержка сфокусирована в основном на банковском секторе (например, в Великобритании, государство довело долю владения Royal Bank of Scotland до 84,9%, вложив $41,8 млрд.). Среди крупных транзакций в других отраслях можно выделить участие правительства США в спасении General Motors и страховой компании AIG.

В 2009 году проблемы с заемной ликвидностью привели к тому, что компании более охотно привлекали капитал с помощью дополнительной эмиссии акций, в результате чего объем вторичных размещений побил все рекорды: общий объем таких размещений в 2009 году составил $689 млрд., что составляет 77,5% от общего объема размещения ценных бумаг и является абсолютным рекордом. Объем проведенных IPO в 2009 году составил $107,5 млрд., что на 11% больше, чем в 2008 году. При этом рынок IPO в 2009 году смог избежать многолетних рекордов минимальной активности только благодаря четвертому кварталу, с начала которого компании провели IPO на общую сумму $32,5 млрд., что больше, чем за три первых квартала ($25,7 млрд.). Учитывая, что в конце 2009 года в стадии подготовки (“in the pipeline”) находились более 430 IPO на общую сумму $73 млрд., можно надеяться на то, что рынок продолжит восстанавливаться и в 2010 году.

По итогам состоявшихся размещений азиатские биржи к концу 2009 года уверенно обошли прежних лидеров - LSE, NYSE и NASDAQ. В третьем и четвертом кварталах 2009 года максимальные объемы размещений прошли на Шэньчжэньской и Гонконгской биржах — азиатские компании за этот период провели IPO на $32 млрд., что существенно превосходит общий объем IPO европейских и американских компаний вместе взятых ($20,7 млрд.).

Что касается прямых иностранных инвестиций, то согласно оценке Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), опубликованной в ежеквартальном Мониторинге мировых инвестиционных тенденций2, их объем в 2009 году сократился на 39% — до $1 трлн. При этом сокращение инвестиций затронуло все типы экономик. Так, инвестиции в развитые страны в 2009 году уменьшились на 41% (до $565 млрд.), в развивающиеся страны, после шести лет беспрерывного роста, — на 35% (до $406 млрд.), а в экономики переходного периода — на 40% (до $69 млрд.).

Кризис также изменил мировой инвестиционный ландшафт: в 2008 году доля переходных и развивающихся экономик в общем потоке капитала увеличилась на 17% (43% от общего объема или $621 млрд.), а доля развитых стран сократилась на 38% (57% от общего объема или $962 млрд.). В 2009 году доля стран с переходными и развивающимися экономиками увеличилась до 46%, а доля развитых стран уменьшилась еще на 4% и составила 54% от общего объема привлеченных прямых иностранных инвестиций.

Инвестиции сдерживает неопределенность на целевых рынках и финансовые проблемы инвестиционных компаний

Согласно результатам опроса “Global Capital Markets Survey”, проведенного компанией Appleton Mayer в период с 10 по 24 мая 2010 года, перспективы возобновления инвестиционной активности в области прямого инвестирования остаются неутешительными. Так, 51% руководителей инвестиционных компаний отметили ухудшение ситуации на целевых рынках. При этом 50% респондентов заявили, что в ближайшие 6-12 месяцев планируют приостановить инвестирование в новые проекты, сконцентрировав свое внимание на текущем инвестиционном портфеле.

Среди причин, вынуждающих инвестиционные компании отказываться от инвестирования в новые проекты, 37% респондентов отметили неопределенность на целевых рынках, отсутствие свободных инвестиционных ресурсов (33%) и проблемы с финансовой устойчивостью и ликвидностью (24%).

56% компаний, которые в ближайшее время приостанавливают инвестирование в новые проекты, планируют возобновить свою инвестиционную деятельность не ранее, чем через 6 месяцев, а 24% — не ранее, чем через год.

Среди факторов, которые с учетом текущей ситуации будут играть ключевую роль при принятии инвестиционных решений в ближайшие 6—12 месяцев, респонденты отметили: наличие проектов, способных генерировать стабильный денежный поток (55%); устойчивые предпосылки восстановления экономики и деловой активности (54%); размер внутреннего рынка и динамика его развития (44%); стабильность инвестиционного климата (38%); уровень экономической свободы (35%); динамика цен на ресурсы (29%).

Мировой продовольственный кризис, ущерб от которого в масштабах мировой экономики приближается к $1 трлн., в последнее время спровоцировал повышение интереса инвестиционных компаний к сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Подтверждают эти тенденции и результаты опроса. Так, среди секторов экономики, в которые имеет смысл инвестировать с учетом текущей ситуации, 42% респондентов отметили пищевую промышленность, а 41% — сельское хозяйство.

В течение 2005-2008 годов мировые цены на продовольствие увеличились в среднем на 83%. Как сообщалось в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в начале 2008 года мировые цены на большинство продовольственных товаров достигли наивысшего значения за последние 50 лет. Динамика мирового индекса цен на продовольствие (Food Price Index, FPI)5 свидетельствует о резком скачке цен на сельскохозяйственную продукцию, начиная с 2006 года. Вторая волна роста цен началась в 2009 году. По состоянию на декабрь 2009 года индекс FPI достиг максимальной годовой отметки - 172.

Одной из основных причин подорожания сельскохозяйственной продукции является рост населения планеты и, как следствие, потребления продовольствия. Ожидается, что количество жителей земли с нынешних 6,5 млрд. человек может увеличиться более чем вдвое. Кроме того, с каждым годом жители планеты стремятся к более высокому качеству жизни и потребляют все больше протеина. Например, если в 1989 году среднестатистический китаец съедал 15 кг мяса в год, то сейчас - 51 кг. Эта тенденция напрямую влияет на объем потребления зерна, так как производство одного килограмма мяса требует восемь килограммов зерна.

Еще одной причиной подорожания является рост объема производства биотоплива. Так, переработка зерновых, в частности, кукурузы, в биотопливо, существенно повлияла на рост мировых цен на зерновые. Например, с 2005 года стоимость кукурузы увеличилась более чем в два раза, когда в США был принят закон о повышении использования этанола в топливе («Энергетический Билль», Energy Policy Act of 2005). Это потянуло за собой рост цен не только на кукурузу, но и на сахарный тростник, соевые бобы, пшеницу, поскольку растущий спрос на биотопливо вынуждает сельхозпроизводителей сокращать посевные площади под продовольственными культурами и перераспределять их в пользу топливных. Рост цен на зерно потянул за собой рост цен на мясо, молочные продукты, птицу, яйца. В результате ориентация на биотопливо внесла немалый вклад в рост цен на продовольствие, как на локальных рынках, так и в глобальном масштабе.

Немаловажным фактором является и ежегодное сокращение площади земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, в результате природных катаклизмов и эрозии почвы, вызванной глобальными климатическими изменениями.

«Продукция сельского хозяйства в ближайшие 3-5 лет станет самой лучшей инвестицией», — сказал в одном из своих интервью Оливер Кратц, глава нью-йоркского подразделения Deutsche Bank, управляющий активами в $10 млрд. ($3 млрд. из которых приходятся на инвестиции в сельское хозяйство). Учитывая складывающуюся ситуацию, это действительно ценная рекомендация.

Также следует отметить интерес инвесторов к отраслям с меньшей цикличностью и секторам экономики, которые находятся в фазе динамичного роста (телекоммуникации, фармацевтика, пищевая промышленность). Что же касается секторов экономики, наиболее чувствительных к бизнес-циклам (автомобилестроение, металлургия, химическая промышленность), то в краткосрочной перспективе следует ожидать существенного уменьшения инвестиционных потоков в эти сектора.

Следует отметить, что в мае 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, на 40% увеличилось количество инвесторов, считающих оптимальным среднесрочное (до 5 лет) инвестирование. Выбор в пользу более «длинного» временного горизонта инвесторы вынуждены делать, поскольку на данный момент существуют ограниченные возможности для реализации «быстрых» (спекулятивных) проектов. Именно поэтому инвестиционные компании переориентируются на среднесрочные и долгосрочные проекты, гарантирующие инвестору стабильный денежный поток.

Тем не менее, среди инвесторов по-прежнему более приоритетными остаются проекты, рассчитанные на краткосрочный (до 2 лет) период.

20 стран, в которые инвесторы хотят инвестировать в 2010 году

Относительно стран, в которые, по мнению опрошенных инвесторов, имеет смысл инвестировать в 2010 году, стоит отметить изменения в первой десятке, произошедшие с момента последнего опроса в декабре 2009 года.

Но с начала об Украине

Украина, как и в предыдущие годы, она так и не попала в ТОП-30 стран мира, в которые иностранные инвесторы хотят вкладывать свои деньги. В мае 2010 года за Украину отдали свои голоса только 38 из 2 654 опрошенных инвестиционных компаний (в декабре 2009 года таких компаний было 49).

Китай

На первом месте по-прежнему Китай — в мае 2010 года за него отдали свои голоса 57% опрошенных инвестиционных компаний. Уверенность инвесторов в стабильности и эффективности китайской экономики подкрепляется официальными статистическими данными. Так, общий объем привлеченных иностранных инвестиций в январе—апреле 2010 года составил $30,8 млрд., что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2009 года. В первом квартале 2010 года ВВП Китая увеличился на 11,9% — наиболее динамичный рост за последние три года. Также в январе—марте 2010 года в Китае было зарегистрировано 5 459 новых предприятий с участием иностранного капитала (на 19,9% больше, чем за январь—март 2009 года).

Сейчас Китай пытается повторить путь, который «азиатские тигры» прошли в 1980-е годы. Масштабные структурные изменения экономики, которые сейчас проводит Китай, всегда сопровождаются повышенными темпами роста производства, увеличением объема инвестиций в основной капитал и увеличением потребительского спроса. Китайской экономике потребуется еще около 15—20 лет для того, чтобы встать в один ряд с ведущими индустриальными странами. Поэтому на протяжении этого периода темпы экономического роста будут высокими.

Утверждение, что Китай уже исчерпал свой инвестиционный потенциал, — большое преувеличение. Одним из основных индикаторов эффективности инвестиций в основной капитал является предельный коэффициент капиталоотдачи (ICOR, Incremental Capital Output Ratio). В Китае он стабилен уже 30 лет, и сравним с показателями Южной Кореи и Тайваня, в три раза превышает показатели США. К тому же частное потребление в Китае в течение 20 лет растет по 15% в год. Такой рост происходит в условиях стабильного инфляционного фона, который обусловлен повышением производительности труда в среднем на 9,5% в год. Это увеличивает реальные доходы, которые, в свою очередь, провоцируют рост цен на недвижимость и ценные бумаги. Высокий уровень сбережений не позволяет поднимать учетные ставки, так как это приведет к росту процентов по депозитам и увеличит стимулы сберегать деньги. Подобная структура экономики вызывает периодическое раздувание цен на отдельные виды активов, но отсутствие иностранного спекулятивного капитала и стабильный объем сбережений (частные сбережения составляют около $1 трлн.; нераспределенная прибыль китайских компаний насчитывает еще столько же) — хорошая страховка от серьезных рыночных потрясений. Поэтому инвестиции в экономику Китая продолжают оставаться достаточно эффективными.

Бразилия и Австралия укрепили свои позиции, заняв второе и третье место, соответственно.

Бразилия

Богатая сырьевая база, отсутствие энергетических проблем, близость к США и огромные территории делают Бразилию привлекательной в глазах иностранных инвесторов. Сегодняшние экономические успехи Бразилии — это результат перехода к модели открытой экономики и комплексных реформ, проводимых с начала 1990-х годов и обеспечивших модернизацию всей экономической системы страны. В рамках реализации «Плана Реал» и других макроэкономических решений стратегического характера национальная экономика не только избавилась от такой проблемы, как неконтролируемая инфляция, но и приобрела новые масштабы и качество. Сейчас экономика Бразилии характеризуется крупным и хорошо развитым сельским хозяйством, горнодобывающей промышленностью, обрабатывающей промышленностью и сферой услуг. Бразильская экономика превосходит все другие экономики стран Южной Америки и расширяет свое присутствие на мировых рынках.

С начала мирового финансового кризиса фондовый рынок Бразилии до декабря 2008 года потерял 41%. В 2008 году рост ВВП Бразилии замедлился, так как мировой спрос и цены на сырьевые товары значительно упали. В 2009 году приток прямых иностранных инвестиций в экономику Бразилии сократился на 49%. В 2010 году тенденция к сокращению притока иностранных инвестиций сохранилась. Так, в январе—феврале 2010 года прямые иностранные инвестиции в экономику Бразилии сократились на 10% (по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). Следует отметить, что в течение 2009 года правительство Бразилии предпринимало активные меры по сдерживанию «горячих» (спекулятивных) инвестиций с целью недопущения перегрева экономики, что также не могло не повлиять на инвестиционную динамику.

Несмотря на негативные тенденции 2008—2009 годов, в 2010 году Бразилия во многом выиграет от экономического роста Китая. Поскольку в 2009 году Китай стал главным покупателем бразильского экспорта, то это создает серьезные возможности для дальнейшего укрепления установившихся торговых связей. Также на общем фоне выделяется интенсивно растущий внутренний рынок, что выгодно отличает Бразилию от стран, сохраняющих сильную зависимость от внешних рынков. В 2010 году динамика роста внутреннего рынка может быть существенно поддержана за счет увеличения объема кредитования (в первую очередь — физических лиц). На 2010 год прогнозируется увеличение объемов кредитования на уровне 15—20%. Базовая ставка рефинансирования будет оставаться низкой на протяжении большей части 2010 года, стимулируя восстановление сегмента кредитования. Также в сегменте кредитования физических лиц наметилась тенденция к увеличению сроков погашения выданных кредитных ресурсов, что на руку конечному потребителю, поскольку ведет к уменьшению суммы ежемесячных выплат. Это приведет к увеличению числа клиентов банков, и население, ранее не вовлеченное в активное потребление, сможет получать кредиты на приобретение товаров длительного пользования. К тому же, сокращение притока иностранных инвестиций, похоже, не останавливает крупные компании от дальнейшего развития своих проектов на территории Бразилии. Например, испанские компании, такие как Telefónica (телекоммуникации) и Iberdrola (энергетика), выделили ?1,3 и ?5 млрд. соответственно на период 2010—2012 годов для инвестиций в экономику Бразилии. А розничный гигант Wal-Mart инвестировал в 2009 году $809 млн. — на 30% больше, чем в 2008 году.

Австралия

В 2009 году экономика Австралии оказалась одной из наиболее устойчивых, продемонстрировав рост на уровне на 2,7%. Таким образом, Австралия стала единственной из развитых экономик мира, показавших положительную динамику в 2009 году. Австралия благополучно избежала рецессии благодаря действиям правительства, которое понижало учетную ставку для стимулирования потребительских расходов, и повышенному спросу на австралийскую продукцию со стороны Китая.

В 2009 году правительство Австралии предоставило более $10 млрд. в виде кредитов домохозяйствам, и зарезервировало еще $22 млрд. на строительство дорог, железнодорожной инфраструктуры, портов и больниц. В 4 квартале 2009 года экономика Австралии продемонстрировала максимальные за 2 года темпы прироста, вынудив Резервный банк Австралии поднять учетные ставки с целью предотвращения «перегрева» экономики. В 2009 году расходы домохозяйств увеличились на 0,7%, государственные расходы — на 1,8%. Росту ВВП также способствовала активность в секторе обрабатывающей промышленности (+5,1%) и оптовой торговли (+3,6%). По прогнозам Резервного банка Австралии, рост ВВП ускорится от 3,25% в 2010 году до 3,75% в 2011 году и 4% в 2012 году, что превышает средние долгосрочные показатели.

Инвестиционная привлекательность Австралии сейчас базируется на одном простом факторе — стабильности. И на данный момент вопрос не в том, окажется ли экономический рост в Австралии устойчивым, а скорее в том, насколько сильным он будет в 2010 году.

Индия

В 1 квартале 2010 года ВВП Индии вырос на 8,6% в годовом выражении, тогда как в 4 квартале 2009 года рост экономики составил 6,5%.

Объем промышленного производства в январе 2010 года увеличился на 16,7%. В феврале 2010 года Индия увеличила экспорт на 34,8% (максимальное повышение, начиная с августа 2008 года), а увеличение объемов импорта составило 66,4%, став максимальным с сентября 2008 года.

Увеличение темпов экономического роста в Индии повышает вероятность очередного подъема ключевой процентной ставки центральным банком страны. И это может произойти даже несмотря на долговой кризис в Европе, влекущий за собой риск сокращения спроса на рынке, на долю которого приходится пятая часть экспортируемых Индией товаров. Так, 19 мая 2010 года представители Резервного банка Индии заявили, что будут плавно поднимать ставки, несмотря на то, что они неприемлемы при нынешнем уровне инфляции, составляющем 9,59% (инфляции в Индии уже достигла максимального за последние 16 месяцев уровня)10. Для сравнения: экономический рост в Китае в 1 квартале 2010 года составил 11,9%, при этом потребительские цены повысились в апреле лишь на 2,8%.

Сильная зависимость от экспорта и слабо развитый внутренний рынок ставят под сомнение дальнейшую стабильность экономических показателей Индии. Именно поэтому, по результатам майского опроса, Индия опустилась на одну позицию, заняв при этом четвертое место.

Индонезия

Среди стран, которым удалось значительно подняться в рейтинге, стоит отдельно отметить Индонезию, которая в мае 2010 года сумела подняться на целых 10 позиций.

За последние 12 лет Индонезия сделала стремительный рывок к «технологичной» экономике, сократив долю полезных ископаемых в ВВП до 10%. Глобальный кризис не сильно отразился на экономике Индонезии, поскольку основным двигателем экономического роста в этой стране является внутреннее потребление. Так, в 2008 году ВВП Индонезии вырос на 6,1%, а в 2009 году — на 4,3% (в 2009 году Индонезия заняла 15 место в мире по объему ВВП. Внушительный государственный сектор не мешает трудовым ресурсам наращивать производительность труда. Соответственно ведет себя и рынок акций объемом в $100 млрд. — докризисная капитализация полностью восстановилась, сохраняя при этом показатель P/E (price-to-earnings ratio) на уровне 8.

Стабильные экономические показатели делают экономику Индонезии привлекательной с точки зрения инвестирования. В настоящее время Индонезия нацелена на активное привлечение иностранных инвестиций. Поэтому правительство предпринимает решительные действия по усовершенствованию инвестиционного климата и снятию действующих ограничений, которые препятствуют более активному притоку иностранного капитала.

Турция

Также, серьезный рейтинговый прорыв совершила Турция, поднявшись в мае с 25 на 19 место. По итогам 2009 года ВВП Турции сократился на 4,7%. При этом в 4 квартале 2009 года экономика Турции выросла на 6%. Годовое снижение оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые предсказывали сокращение ВВП на уровне 6—7%. Таким образом, 16-я экономика мира вышла из продолжавшейся больше года рецессии. Если в 2010 году в Турции не произойдут какие-либо потрясения, способные серьезно навредить политической и социальной стабильности в стране, то турецкой экономике в этом году вполне под силу опередить рост европейских экономик в 2–4 раза.

Если внимательно присмотреться к Турции, которую многие считают страной курортов и дешевых изделий из кожи, то станет понятно, почему иностранные инвесторы обратили свое внимание на экономику этой страны. В 2009 году экономика Турции заняла 16-е место в списке стран по суммарному объему внутреннего валового продукта. Таким образом, объём экономики Турции достиг $880 млрд. Вместе с традиционными для Турции текстильной и пищевой промышленностью, сельским хозяйством, строительством и туризмом, активно развиваются высокотехнологичные сегменты экономики, включая машиностроение, фармацевтику, химическую промышленность, коммуникации и сферу услуг. Турция занимает 18% европейского рынка бытовой техники (47% европейского рынка телевизоров). Турция четвертая в мире по объемам выпуска в кораблестроении. При этом ВВП Турции последние 10 лет растет в среднем на 7,8% в год.

Будучи светской мусульманской страной с населением в 70 млн. человек, Турция активно наращивает трудовые ресурсы и инициирует реализацию масштабной программы развития национальной инфраструктуры. В 2009 году, впервые с момента начала глобального экономического кризиса, произошло повышение коэффициента использования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности на 6%. Это хороший признак восстановления жизненно важных отраслей турецкой промышленности. Благодаря значительной либерализации экономики и приватизации, начатой правительством премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана под влиянием рекомендаций со стороны Европейского Союза, реализация бизнес-проектов в Турции является достаточно выгодным капиталовложением. Поэтому повышение рейтинга Турции вполне оправдано.

Великобритания

Среди падений нынешнего рейтинга особенно выделяется Великобритания, потерявшая за последние 6 месяцев 8 позиций, и сместившаяся с 10 на 18 место. ВВП Великобритании в 2009 году уменьшился на 4,9%, а безработица увеличилась до 7,6%. В 2009 году иностранные инвестиции в экономику Великобритании сократились на 93% — с $96,9 млрд. в 2008 году до $7 млрд. в 2009 году. Соотношение государственного долга к ВВП в 2009 году увеличилось до 68% (в 2008 году — 52%), а соотношение суммарного внешнего долга к ВВП составило 320,4%. До начала мирового кризиса Великобритания была одной из самых благополучных развитых стран в отношении объема государственных долгов (государственный долг составлял менее 45% от ВВП). Однако экономический спад и угроза краха банковской системы вынудили правительство резко увеличить заимствования. При всех проблемах, главная из которых — высокий внешний долг, у Великобритании есть одно очень существенное преимущество — независимость от евро. Хотя это совсем не то преимущество, на которое можно серьезно рассчитывать.

Экономика Великобритании стала центральной темой предвыборной кампании у всех политических сил. Позиция нынешнего премьер-министра Дэвида Кэмерона, обещавшего в случае прихода к власти принять в течение 50 дней экстренный бюджет, сократить и перераспределить неэффективные бюджетные расходы (сэкономив таким образом £6 млрд.), показалась избирателям наиболее перспективной. «Государственный долг страны достиг беспрецедентных масштабов, что явно свидетельствует о том, что мы взяли неправильный курс. Необходимо вдохнуть новую жизнь в частный сектор и перейти на экономику, построенную на сбережениях и инвестициях, а не долгах и заимствованиях», — сказал в одном из своих выступлений премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Удастся ли реализовать эти планы — покажет время. А пока нестабильная экономическая ситуация вряд ли добавляет уверенности иностранным инвесторам, поэтому многие инвестиционные компании сейчас занимают выжидательную позицию и не спешат инвестировать в экономику Великобритании.

Прогнозы на будущее

Отвечая на вопрос "Как вы считаете, в каком году произойдет восстановление глобальной экономики" 53% респондентов назвали 2011 год, а 26% — 2012 год. При этом только 4% опрошенных инвестиционных компаний, считают, что восстановление мировой экономики произойдет в 2010 году, хотя в декабре 2009 года так считали 24% респондентов.

Как и в декабре 2009 года, подавляющее большинство опрошенных инвестиционных компаний считают, что страны Азии выйдут из нынешнего финансово-экономического кризиса первыми — так считают 91% респондентов. Не уменьшилось количество инвесторов, верящих в успех скоординированной европейской антикризисной политики — 86% респондентов считают, что именно европейским странам удастся быстрее всех справиться с кризисом.

По сравнению с декабрем 2009 года на 20% меньше голосов получила Северная Америка. Так, в быстрый успех антикризисных мероприятий стран Северной Америки (и, прежде всего, США) верят только 60% инвесторов. Аналогичные шансы стран СНГ оценили только 2% респондентов.

Прошедший 2009 год выдался непростым с точки зрения стабильности мировой экономики. Тем не менее, в 2009 году мировая финансовая система, благодаря поддержке со стороны государственных регулирующих органов, начала восстанавливаться, постепенно и довольно уверенно демонстрируя признаки краткосрочного экономического роста. Но надолго ли мировая финансовая стабильность обретет спокойствие в новом десятилетии? Ведь на данный момент существует серьезная угроза начала нового витка кризисных явлений, которые могут возникнуть на фоне миллиардных вливаний бюджетных средств в мировую экономику и резкого увеличения государственного долга целого ряда стран.

Уже как 2 года финансовые неурядицы сотрясают глобальные рынки, заставляя многих инвесторов сокращать и «замораживать» свою инвестиционную деятельность в ожидании лучших времен. Тем не менее, до тех пор, пока экономические прогнозы и реальные показатели будут оставаться многообещающими, «локомотивы» мировой экономики — Китай, Бразилия, Индия — могут спокойно наслаждаться высокой активностью инвесторов. Тем временем, страны со сформировавшимися рынками в самое ближайшее время должны приложить максимум усилий для того, чтобы быть в состоянии справиться как с внешними, так и внутренними вызовами и угрозами. Именно от результативных действий в этом направлении будет зависеть качество и объем привлекаемых инвестиционных ресурсов.

Опрос “Global Capital Markets Survey” компании Appleton Mayer