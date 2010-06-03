Эксперт: на мировых биржах в среду преобладал рост

На мировых биржах в среду преобладал рост на фоне позитивной макроэкономической статистики из США, а также отсутствия негативных факторов.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в случае выхода негатива из ЕС евро падает, доллар растет, сырье падает, а фондовые индексы снижаются вместе с сырьем. Если же негативные новости в ЕС не выходят, евро стабильно или растет, фондовые рынки также растут на фоне преобладающей позитивной макродинамики и сильных корпоративных результатов и прогнозов. Таким образом, на фондовые рынки давят повышенные риски на долговых рынках и дислокации на валютном рынке, а также тревоги инвесторов, что эти катаклизмы могут негативно отразится на корпоративных прибылях.

Как отметил стратег, вчера никакого существенного негатива из ЕС, а также Дальнего и Ближнего востока не поступало. Макростатистика в США вышла позитивной. Количество сделок купли/продажи недвижимости в процессе завершения в апреле увеличилось на 6%, что оказалось выше рыночных ожиданий. Позитив с рынка недвижимости США в последнее время во многом базируется на госсубсидиях, которые истекли в конце апреля. Многие потенциальные покупатели поспешили с покупкой, что бы успеть получить субсидию. В июне картина на рынке недвижимости США может ухудшиться.

Константин ЛИТВИН сообщил, что по итогам торгов в среду индекс S&P 500 вырос на 2,6% до 1098 пунктов, а индекс DJIA прибавил 2,3%, закрывшись на отметке 10250 пунктов. Американские рынки торгуются в широком диапазоне уже девять дней. Рынок по-прежнему находится в фазе отскока, с целевым уровнем в 1130 пунктов по индексу S&P 500. Рынку будет тяжело пробить сопротивление на уровне 1180-1200 пунктов на фоне по-прежнему повышенных рисков. Рост рисков негативно отразился на эмиссии долгов. Инвесторы решили занять выжидательную позицию, выпуски долговых инструментов катастрофически упали.