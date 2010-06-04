Приватизация от Януковича - угроза существованию Украины

Первый заместитель председателя партии "Баькивщина" Александр ТУРЧИНОВ считает, что инициированная Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ “тотальная” приватизация государственного имущества является угрозой существованию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, об этом он сказал вчера в эфире "5 канала”.

“Механизм приватизации от ЯНУКОВИЧА, когда он за пять лет собирается распродать все государственное имущество, - корпоративный дерибан собственности. Тотальная приватизация в исполнении такой команды – угроза и национальной безопасности и даже самому существованию Украины", - заявил А.ТУРЧИНОВ, отметив, что именно таким образом происходила первая приватизация "Криворожстали".

По словам А.ТУРЧИНОВА, “когда В.ЯНУКОВИЧ говорит о тотальной приватизации, нужно понимать, что идет речь, в том числе, и о газотранспортной системе, и о ядерных объектах – ядерных электростанций, железной дороге и других инфраструктурных вещах, на которых основана сегодня независимость Украины”.

"Атомные электростанции приватизировать – это нонсенс, я не говорю уже о приватизации "Укрзализныци", которую они планировали в 2004-2005 годах", - отметил он.

А.ТУРЧИНОВ убежден, что единственным путем, чтобы остановить “этот опасный для страны процесс", является отстранение на очередных выборах команды В.ЯНУКОВИЧА от власти.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ требует на протяжении 5 лет завершить приватизацию государственного имущества.

"Ставлю задачу: завершить на протяжении 5 лет приватизацию государственного имущества как широкомасштабный проект трансформации государственной собственности", - отметил Президент, выступая 3 июня с посланием к украинскому народу.