Тигипко: банкам будет выгодно выкупать НДС-облигации

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что банкам будет выгодно выкупать НДС-облигации, поскольку у них накопился большой объем ликвидных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Верховной Раде.

«Мы сегодня имеем в банковском секторе значительную излишнюю ликвидность - больше 20 млрд. грн. Банки держат эти деньги и не знают, куда вкладывать. С другой стороны, они имеют задолженность у этих же предприятий. И сегодня банкам будет очень выгодно выкупить или взять эти ценные бумаги себе, потому что эти бумаги являются ценными бумагами правительства и принимаются Национальным банком в качестве рефинансирования. И банкам очень выгоден этот инструмент – получать постепенно свою небольшую доходность и погашение каждые полгода по 10%», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

Как заявил 26 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, в ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.