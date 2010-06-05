Фондовые рынки США обрушились в среднем на 3,5%

Американские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу, 4 июня, продемонстрировали резкое падение на 3,16-3,64% на фоне сильного понижения курса евро по отношению к доллару, передает агентство Рейтер.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 3,16% - до 9931,22 пункта. S&P 500 потерял в пятницу 3,44%, достигнув 1064,88 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 3,64% - до 2219,17 пункта.

На торгах в пятницу европейская единая валюта впервые с марта 2006 года опустилась в цене по отношению к доллару ниже отметки 1,20 доллара за евро на фоне опасений развития долгового кризиса в Европе и негативных статданных по рынку труда США. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor`s 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.