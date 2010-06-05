Геец: Население не поддержит расширение приватизации

Задание по дальнейшему расширению приватизации и сокращению части государственной собственности до 25–30% вступает в противоречие с настроениями населения, почти 65% которого негативно относятся к большой приватизации.

Об этом в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№ 21 (801), 5 - 11 июня) заявил директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ, комментируя положения Программы экономических реформ, предложенной Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По его мнению, расширение приватизации создает нестабильный политический фон для будущих выборов. По его словам, если действительно есть такие намерения, нужно в корне менять подходы к приватизации, особенно в части ограждения от монопольного контроля собственности, транспарентности самой приватизации.

Комментируя программу экономических реформ, В.ГЕЕЦ также отметил, что в документе фактически упущена земельная и административно-территориальная реформа.

«Декларируется необходимость внедрения рынка земли - это абсолютно правильно, это нужно делать как можно быстрее. Но при этом очень необходимо решить вопрос разрешительной системы: кому можно продавать, как этой землей должен распоряжаться владелец, и как она должна использоваться», - подчеркнул В.ГЕЕЦ.

Региональная реформа, которая заложена в программе, по его мнению, должна быть дополнена комплексной административно-территориальной, иначе она не будет полноценно работать.