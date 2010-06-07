Эксперт: инвесторы обеспокоены финансовыми проблемами Испании

Фондовые индексы и цены на сырье в пятницу, 4 июня, находились под давлением стремительно снижающегося евро, который упал до уровня 1,2 долл./евро из-за усугубляющихся проблем банковской системы Испании.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он добавил, что разочаровывающая макростатистика с рынка труда США только ухудшила ситуацию на рынках капитала и сырья. В частности, на Украинской бирже лидером падения среди голубых фишек стали акции «Азовстали» (-7,4%) из-за того, что на собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды, на которые надеялись многие инвесторы, сообщил К.ЛИТВИН.

Стратег в настоящее время рекомендует инвесторам быть осторожными и снижать риски своего инвестиционного портфеля на фоне турбулентности на мировых рынках, а также падения спроса и цен на металлургическую продукцию. Он рекомендует держать 50% портфеля в деньгах и не держать позиций в неликвидных бумагах.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 4 июня, снизился на 3,57% - до 753,24 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 3,62% - до 1864,88 пункта. Общий объем торгов составил 161 млн. 662 тыс. грн., из них на срочном рынке - 17 млн. 119 тыс. грн.