ФГИ получил от приватизации свыше 180 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины с января по 3 июня текущего года получил от приватизации 180 млн. 975 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, за указанный период Фонд госимущества также получил 234 млн. 477 тыс. грн. от аренды имущества и 61 млн. 267 тыс. грн. поступлений от дивидендов.

Как сообщал УНИАН, в Государственном бюджете на 2010 год план поступлений от приватизации определен на уровне 10 млрд. грн.