Эксперт: вероятность падения фондовых рынков резко возросла

Вероятность падения мировых фондовых рынков еще на 5-6% в настоящее время резко возросла.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что «на американских и европейских фондовых рынках в пятницу, 4 июня, преобладала крайне негативная динамика из-за тревожных заявлений Венгрии и разочаровывающих данных по рынку труда США». Новое правительство Венгрии заявило о занижении предыдущим правительством данных по дефициту государственного бюджета, который на самом деле в два раза больше ранее заявленного и на данный момент составляет 7,5% ВВП. Официальные лица также заявили, что дефолт является одним из вариантом развития событий, что обвалило форинт и взвинтило спрэды на CDS Венгрии.

По мнению стратега, «рынки сковывает страх неизвестности: игроки судорожно разбираются, кто именно держит венгерские государственные облигации и наиболее подвержен суверенному риску». В целом круг этих поисков сужен европейскими банками.

Кроме того, подчеркнул К.ЛИТВИН, данные с рынка труда США оказались очень плохими. В мае американская экономика создала 431 тыс. рабочих мест, в то время как консенсус ожиданий рынка находился на уровне 536 тыс. Однако на частный сектор пришлось всего 41 тыс. новых рабочих мест, что намного ниже рыночных ожиданий в 180 тыс. Более того, реальный показатель существенно ниже официального. Анализ показывает, что 411 тыс. работ являются временными государственными работами на перепись населения (и в сентябре их уже не будет), а 31 тыс. приходится на временные работы в частном секторе. Еще 215 тыс. новых рабочих мест - это статистическая поправка в модели рождаемости-смертности (а не реальные новые рабочие места). Все это означает: в мае американская экономика потеряла 226 тыс. постоянных рабочих мест в частном секторе экономики. Очевидно, что ситуация с занятостью в американской экономике не улучшается — в противоречие тому, что думал рынок.

Стратег добавил, сто ситуация в Венгрии и данные из США привели в пятницу к обвалу евро, курс которого опустился ниже USD/EUR 1,2 впервые с 2006 года. Следующий уровень поддержки для евро находится около USD/EUR 1,16. Дальнейшее снижение евро (даже еще до прохождения отметки USD/EUR 1,16) приведет к пробитию индексом S&P 500 поддержки на уровне 1040 пунктов, после чего индекс устремится к следующему уровню поддержки в 990-1000 пунктов. По итогам торгов в пятницу индекс DJIA упал на 3,15% до 9932 пунктов, индекс S&P 500 обвалился на 3,4% до 1065 пунктов.