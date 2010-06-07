Семенюк-Самсоненко не довольна договором по «Криворожстали»

Глава Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО направила исковое заявление в Киевский окружной административный суд, в котором требует отменить раннее согласованные Фондом государственного имущества (ФГИУ) и ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» изменения к договору купли-продажи госпакета ОАО «Криворожсталь» в части выполнения инвестобязательств.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, данные изменения в инвестобязательства были внесены на основании поручения тогдашнего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, что является нарушением действующего законодательства, в соответствии с которым подобные изменения вносятся на основании решения Кабинета министров Украины.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также отметила, что в соответствии с внесенными изменениями, была значительно сокращена социальная база предприятия, сокращены отчисления на охрану труда на предприятии.

Как сообщил журналистам генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петро ПЕТРИЧЕНКО, его организация также в ближайшее время планирует присоединиться к исковому заявлению В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины и ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в мае 2009 г. согласовали изменения к договору купли-продажи госпакета ОАО «Криворожсталь» в части выполнения инвестобязательств.

По заверениям в то время исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных обязательств, предусмотренных договором, включая сохранение штатной численности, своевременную выплату заработной платы. Кроме того, в соответствии с совместным решением трудового коллектива и собственника, срок действия социальных обязательств продлен до 2011 года включительно.

И. о. председателя ФГИУ также отметил, что сроки выполнения некоторых других инвестобязательств будут отложены на время действия форс-мажорных обстоятельств, которые предусмотрены договором купли-продажи.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.