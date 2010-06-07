Условия по «Лугансктепловозу» выписаны под посредника

Условия повторного приватизационного конкурса по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» прописаны под посредника. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН экс-глава Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По ее словам, фиксированные обязательства данного конкурса по сравнению с предыдущим значительно сокращены, что делает возможным участие в нем посредника.

В то же время, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что не будет требовать через суд пересмотра данных обязательств. По ее словам, нынешнее правительство должно понять, что проведение данного конкурса в подобном формате сделает его объектом для критики. По мнению В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, единственным способом этого избежать является возращение к инвестобязательствам предыдущего конкурса.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 года.