Украинский фондовый рынок снова упал довольно значительно

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 7 июня, снизился на 2,05% - до 737,83 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 66 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,94% - до 1835,66 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 108 млн. 391 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 12 млн. 547 тыс. грн.