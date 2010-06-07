Украинский фондовый рынок снова упал довольно значительно
18:43, 07 июня 2010Фондовый рынок
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Итоги сегодняшних торгов
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 7 июня, снизился на 2,05% - до 737,83 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 66 млн. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,94% - до 1835,66 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 108 млн. 391 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 12 млн. 547 тыс. грн.
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