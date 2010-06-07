Эксперт: внешний фон для украинских акций был неблагоприятным

Внешний новостной фон для украинского рынка акций в понедельник, 7 июня, был неблагоприятным.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, мировые фондовые индексы в понедельник открылись в глубоких минусах, отражая обвал американских рынков в пятницу. Однако на фоне плавного восстановления евро и роста цен нефть европейские площадки отыграли утренние потери, что также помогло украинскому рынку частично восстановиться: с падения на 6% на открытии до снижения на 2% по итогам торгового дня, подчеркнул стратег.

К.ЛИТВИН сообщил, что лидером роста на Украинской бирже в понедельник стали акции «Райффайзен банка Аваль» (+4,5%) - на новости о возможной покупке украинского банка российским «Сбербанком». Бумаги металлургических предприятий закрылись сильным снижением: «Азовсталь» подешевела на 4,2%, Алчевский меткомбинат - на 3,6%, добавил стратег. Он также отметил рост акций Regal Petroleum на лондонской площадке AIM на 20% после выпуска отчета об успешном запуске скважины SV-66.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 7 июня, снизился на 2,05% - до 737,83 пункта. Общий объем торгов составил 66 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,94% - до 1835,66 пункта. Общий объем торгов составил 108 млн. 391 тыс. грн., из них торги на срочном рынке - 12 млн. 547 тыс. грн.