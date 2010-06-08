Три компании претендуют на "Лугансктепловоз"

Заявки на участие в приватизационном конкурсе по продаже 76,001% холдинговой компании "Лугансктепловоз" подали три компании.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В пресс-службе отметили, что срок подачи заявок истек вчера в 18.00.

Как сообщил УНИАН источник в Фонде, заявки на участие в конкурсе были поданы компаниями, аффилированными с российским "Трансмаршхолдингом", а также двумя украинскими финансово-промышленными группами.

Как ранее сообщал УНИАН, ФГИУ заключил договор конфиденциальности с семью компаниями, проявившими интерес к участию в конкурсе по "Лугансктепловозу".

Справка УНИАН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

31 марта 2010 года Фонд госимущества объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.

Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.