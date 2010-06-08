Три компании претендуют на "Лугансктепловоз"
Подали заявки на конкурс
Заявки на участие в приватизационном конкурсе по продаже 76,001% холдинговой компании "Лугансктепловоз" подали три компании.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
В пресс-службе отметили, что срок подачи заявок истек вчера в 18.00.
Как сообщил УНИАН источник в Фонде, заявки на участие в конкурсе были поданы компаниями, аффилированными с российским "Трансмаршхолдингом", а также двумя украинскими финансово-промышленными группами.
Как ранее сообщал УНИАН, ФГИУ заключил договор конфиденциальности с семью компаниями, проявившими интерес к участию в конкурсе по "Лугансктепловозу".
Справка УНИАН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.
31 марта 2010 года Фонд госимущества объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.
Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.
Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.