Азаров: Сейчас не лучшее время для приватизации

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ признает, что сейчас не лучшее время для приватизации, однако в данной ситуации отказываться от нее нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления».

«Я согласен, что, может быть, кризис не самое лучшее время для продажи таких объектов, с другой стороны – а что же можно делать в условиях кризиса? Как привлечь инвестиции, если не путем приватизации таких объектов, которые, по сути дела, год за годом теряют свою инвестиционную привлекательность», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете Украины на 2010 год план поступлений от приватизации определен на уровне 10 млрд. грн.

На начало июня т.г. Фонд государственного имущества Украины получил от приватизации 180,9 млн. грн.