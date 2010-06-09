14 июля на фондовой бирже выставит 25% акций «Сумыоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины выставит 25%-ный пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» на Украинской межбанковской валютной бирже 14 июля этого года.

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации».

Напомним, что ранее Фонд госимущества снял с продажи блокирующие пакеты акций “Сумы-”, “Прикарпатье-” и “Полтаваоблэнерго”, которые до этого неоднократно выставлялись на биржах, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» в размере 25% + 1 акция оценен ФГИУ в 108 млн. 233,25 тыс. грн.