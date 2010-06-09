Украина выпустит еврооблигации до конца июня?

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что правительство Украины до конца июня текущего года может осуществить выпуск еврооблигаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Да, такое может быть», - сказал С.ТИГИПКО на вопрос УНИАН о возможном выпуске еврооблигаций до конца текущего месяца.

Напомним, 28 мая директор Департамента государственного долга Министерства финансов Украины Ольга БАШИНСКАЯ заявила, что Украина может перенести на более поздний срок выпуск еврооблигаций, который планировалось осуществить в июне.

"В соответствии с графиком, планировалось осуществить такой выпуск в конце июня. Но проблемы в европейской экономике и так называемый «европейский долговой кризис» стали причиной ухудшения ситуации на рынке капитала и, соответственно, доходности еврооблигаций. Поэтому, при условии дальнейшего ухудшения ситуации в еврозоне, мы не исключаем возможности отсрочки выпуска украинских евробондов", - сказала О.БАШИНСКАЯ.

По ее информации, если до обострения проблем в Греции средняя ставка доходности по украинским государственным еврооблигациям составляла 6,8% годовых, то на сегодня она повысилась до 8-9%, а это делает выпуск еврооблигаций не столь привлекательным.

Как сообщалось, в середине мая Минфин выбрал три международных банка - JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" менеджерами по размещению украинских государственных еврооблигаций.

Объем заимствований, предусмотренный государственным бюджетом Украины на 2010 год, составляет 100 млрд. 258 млн. 382,2 тыс. грн. Из них внутренние заимствования планируются на уровне 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (в т. ч. выпуск ОВГЗ на сумму 47,85 млрд. грн. для прямого финансирования бюджета и 18,34 млрд. грн. – для финансирования стабилизационного фонда), внешние – на уровне 34 млрд. 068 млн. 110,9 тыс. грн. (в т.ч. прямое финансирование бюджета – выпуск облигаций внешнего госзайма – 10,4 млрд. грн., займ Международного валютного фонда – 16 млрд. грн., кредит Всемирного банка – 4 млрд. грн., финансирование проектов развития – кредиты Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития, Японского банка международного сотрудничества (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.