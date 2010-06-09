Эксперт: торги на фондовом рынке отмечены высокой волатильностью

Сегодняшние торги на украинском фондовом рынке сопровождаются высокой волатильностью.

Об этом сказала в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, благодаря тому, что во вторник торги в США завершились ростом фондовых индикаторов на комментариях главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ, в которых сказано, что он не видит двойной рецессии в США, индексу UX сегодня удалось восстановить потери, понесенные накануне. При этом индекс UX уже который день движется в узком коридоре1800-1900 пунктов, пересечь границы которого не удается ввиду отсутствия новостных факторов и идей по рынку в целом. С технической точки зрения, вероятность того, что индексы могут еще раз протестировать низы, остается достаточно высокой, в связи с этим инвесторы не торопятся выходить с покупками. Ситуация на рынках может измениться в лучшую сторону накануне публикации отчетности за первое полугодие текущего года.

Как отметила аналитик, европейский рынок сегодня открылся уверенным ростом, хотя Япония упала сегодня на 1,04% на страхах долговых проблем именно в Европе. Вчера Агентство Fitch высказало беспокойство относительно дефицита бюджета Великобритании и судьбе ее рейтинга AAA. Вероятно, что подобные новости будут появляться и далее, поэтому рынку придется вырабатывать иммунитет против них. Сегодня выходит "Бежевая книга" ФРС с описанием экономической ситуации. Кроме того, в США вновь будет выступать Бен БЕРНАНКЕ, комментарии которого могут в краткосрочном периоде повлиять на ситуацию на рынках.