Эксперт: фондовый рынок США закрылся на дневных максимумах

Американский фондовый рынок во вторник, 8 июня, закрылся на дневных максимумах, отскочив от ключевой поддержки.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, новостной фон во вторник был слабым. В США никакой макростатистики не выходило. Внимание валютного рынка сместилось к дефициту бюджета Великобритании, урезание которого стало первоочередным приоритетом нового правительства. Евро удержался на поддержке в EUR/USD 1,19 дважды в течение торгов, причем наблюдалась тенденция повышения локальных минимумов. Евро находит поддержку на этом уровне уже четвертый день, причем объемы на падении уменьшаются.

Как отметил К.ЛИТВИН, во итогам вчерашних торгов индекс DJIA вырос на 1,3% до 9940 пунктов, а индекс S&P 500 увеличился на 1,1%, закрывшись на отметке 1062 пункта. Индекс S&P 500 выдержал ключевой уровень поддержки 1040 пунктов, причем локальные минимумы также возрастали, а индекс закрылся на дневных максимумах благодаря ралли в последний час торгов.

По информации стратега, сегодня также не ожидается большого потока макроэкономических или корпоративных новостей. Если рыночные настроения вторника продлятся на среду, то сегодня мы увидим день роста на американских площадках. Существенная макростатистика в США выходит в пятницу: розничные продажи за май и потребительские настроения за первую половину июня.